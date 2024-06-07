После публикации Myslo прокуратура обязала ликвидировать свалку около жилого дома в Плавске

Фото прокуратуры Тульской области.

Недавно Myslo писали про «самую большую свалку Тульской области», которую обнаружили под окнами жилого дома жители Плавска. Так она выглядела тогда:

Прокурор Плавского района внес главе администрации представление с требованием о ликвидации свалки около дома № 38 по ул. Победы. Ответственность за надлежащее содержание площадки лежала на администрации МО Плавский район, но муниципалитет не принял своевременных мер по выявлению и ликвидации свалки.

Помимо этого, в отношении должностного лица администрации возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).