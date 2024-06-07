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  4. После публикации Myslo прокуратура обязала ликвидировать свалку около жилого дома в Плавске - Новости Тулы и области - MySlo.ru
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После публикации Myslo прокуратура обязала ликвидировать свалку около жилого дома в Плавске
Фото прокуратуры Тульской области.

После публикации Myslo прокуратура обязала ликвидировать свалку около жилого дома в Плавске

На местного чиновника завели административное дело.

Недавно Myslo писали про «самую большую свалку Тульской области», которую обнаружили под окнами жилого дома жители Плавска. Так она выглядела тогда:

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Прокурор Плавского района внес главе администрации представление с требованием о ликвидации свалки около дома № 38 по ул. Победы. Ответственность за надлежащее содержание площадки лежала на администрации МО Плавский район, но муниципалитет не принял своевременных мер по выявлению и ликвидации свалки.

Помимо этого, в отношении должностного лица администрации возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).

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Событие
несанкционированная свалка
Место
Плавский район
 

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