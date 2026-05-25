Фото администрации г. Тулы

Меры вводятся для обеспечения безопасности дорожного движения в период массовых мероприятий, сообщили в городской администрации. Ограничения будут действовать в ночные и утренние часы 27 мая.

— С 00.00 до 8.00 будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспорта на участке от улицы Чаплыгина до улицы Академика Бардина — по улицам Металлургов и Кутузова.

— С 4.00 до 8.00 на этом же участке введут ограничение движения: проезд будет разрешён только для городского общественного транспорта.

На период мероприятий общественный транспорт будет работать в полном объеме.

Водителям рекомендуют заранее планировать маршруты и учитывать временные изменения в организации движения.