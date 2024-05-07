Владимир Путин вступил в должность президента: основные тезисы на инаугурации

Владимир Путин стал Президентом России. Традиционная торжественная церемония инаугурации прошла в Кремлёвском дворце 7 мая.
Путин принес присягу на верность народу России. Затем председатель Конституционного суда Валерий Зорькин объявил о вступлении Владимира Путина в должность президента.
Как передает телеграм-канал Mash, глава государства произнес торжественную речь. Основные тезисы:
- «Безопасность народов РФ — превыше всего».
- «Вы — граждане РФ — подтвердили правильность курса страны».
- «Мы достойно пройдем через этот трудный рубежный период».
- «Мы были и будем открыты к странам, которые видят в РФ партнёров».
- «Мы не отказываемся от диалогов с западными государствами. Всё зависит от них».
- «В сложном мире мы должны быть самодостаточными и конкурентоспособными».
- «Судьбу России мы будем определять сами и только сами ради сегодняшних и будущих поколений».
- «Стабильность не означает косность, наша система должна быть гибкой».
- «Россия продолжит работу с партнерами по формированию многополярного миропорядка».
- «Мы единый и великий народ и вместе преодолеем все преграды, реализуем все задуманное, вместе — победим!»
Владимир Путин будет возглавлять государство предстоящие шесть лет.