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Владимир Путин вступил в должность президента: основные тезисы на инаугурации

Владимир Путин вступил в должность президента: основные тезисы на инаугурации

Он стал главой государства в пятый раз.

Владимир Путин стал Президентом России. Традиционная торжественная церемония инаугурации прошла в Кремлёвском дворце 7 мая. 

Путин принес присягу на верность народу России. Затем председатель Конституционного суда Валерий Зорькин объявил о вступлении Владимира Путина в должность президента.

Как передает телеграм-канал Mash, глава государства произнес торжественную речь. Основные тезисы:

  • «Безопасность народов РФ — превыше всего».
  • «Вы — граждане РФ — подтвердили правильность курса страны».
  • «Мы достойно пройдем через этот трудный рубежный период».
  • «Мы были и будем открыты к странам, которые видят в РФ партнёров».
  • «Мы не отказываемся от диалогов с западными государствами. Всё зависит от них».
  • «В сложном мире мы должны быть самодостаточными и конкурентоспособными».
  • «Судьбу России мы будем определять сами и только сами ради сегодняшних и будущих поколений».
  • «Стабильность не означает косность, наша система должна быть гибкой».
  • «Россия продолжит работу с партнерами по формированию многополярного миропорядка».
  • «Мы единый и великий народ и вместе преодолеем все преграды, реализуем все задуманное, вместе — победим!»

Владимир Путин будет возглавлять государство предстоящие шесть лет. 

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