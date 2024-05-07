Владимир Путин вступил в должность президента: основные тезисы на инаугурации

Владимир Путин стал Президентом России. Традиционная торжественная церемония инаугурации прошла в Кремлёвском дворце 7 мая.

Путин принес присягу на верность народу России. Затем председатель Конституционного суда Валерий Зорькин объявил о вступлении Владимира Путина в должность президента.

Как передает телеграм-канал Mash, глава государства произнес торжественную речь. Основные тезисы:

« Безопасность народов РФ — превыше всего » .

« Вы — граждане РФ — подтвердили правильность курса страны » .

« Мы достойно пройдем через этот трудный рубежный период » .

« Мы были и будем открыты к странам, которые видят в РФ партнёров » .

« Мы не отказываемся от диалогов с западными государствами. Всё зависит от них » .

« В сложном мире мы должны быть самодостаточными и конкурентоспособными » .

« Судьбу России мы будем определять сами и только сами ради сегодняшних и будущих поколений » .

« Стабильность не означает косность, наша система должна быть гибкой » .

« Россия продолжит работу с партнерами по формированию многополярного миропорядка » .