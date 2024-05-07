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В Донском скорая застряла в разломе на дороге и не доехала до пациента
Фото «ЧП Донской».

В Донском скорая застряла в разломе на дороге и не доехала до пациента

Просадка грунта стала следствием земляных работ, которые проводились по распоряжению администрации города.

Местом событий стала улица Кирова в Донском. По весне на ней образовалась яма, из-за которой люди не могли проехать к своим домам. Застревали и машины экстренных служб. Так, к пациенту не смогла добраться скорая помощь. Об этом жители написали в соцсетях.

По факту публикации проверку начала прокуратура Донского. 

Установлено, что на дороге, ведущей во двор многоквартирного дома № 34 по ул. Кирова микрорайона Центрального в ноябре 2023 года проводились земляные работы. Весной во время таяния снега грунт просел. В результате жители, машины экстренных служб, включая автомобиль скорой, не могли беспрепятственно проехать во двор.

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«Вопреки требованиям закона, должностные лица администрации своевременно не осуществили муниципальный контроль в сфере благоустройства», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Прокуратура внесла главе администрации представление. На данный момент дорога отсыпана щебнем и срезом асфальта. Ответственное за выполнение контроля за благоустройством должностное лицо администрации привлечено к дисциплинарной ответственности.

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