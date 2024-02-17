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В Тульской области стартовало адресное информирование избирателей о выборах президента 

В Тульской области стартовало адресное информирование избирателей о выборах президента 

Узнать «обходчиков» проекта «ИнформУИК» можно по брендированной экипировке.

В Тульской области началось адресное информирование избирателей о выборах президента России.

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С 17 февраля по 7 марта 3840 членов участковых избирательных комиссий в рамках поквартирных и подомовых обходов будут рассказывать избирателям о выборах главы государства: о сроках, времени и формах голосования, об адресах избирательных участков, о зарегистрированных кандидатах.

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Узнать «обходчиков» проекта «ИнформУИК» можно по брендированной экипировке: белой накидке с логотипом избирательной кампании и нагрудному знаку в виде галочки в цветах российского флага. У каждого -сумка с логотипом, фонарь, митенки, а также бейдж с подписью и печатью председателя избирательной комиссии.

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Каждому избирателю «обходчики» вручают информационные материалы, в которых будут указаны время, формы голосования, адрес УИК и кандидаты на пост главы государства.

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В обходах принимают участие больше трети от общего числа членов избирательных комиссий Тульской области. Наибольшее число обходчиков в Новомосковском районе - 297, наименьшее в Куркинском и Каменском районе - по 40 человек.

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Выборы президента России состоятся 15, 16 и 17 марта.

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