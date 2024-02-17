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Жительница Ефремова ударила сожителя ножом и свалила вину на котёнка
фото: freepik

Жительница Ефремова ударила сожителя ножом и свалила вину на котёнка

Спойлер: суд скептически отнесся к показаниям женщины.

В Ефремове местная жительница Вера С. признана виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью потерпевшего.

Судом установлено, что 19 августа 2023 года обвиняемая находилась на кухне своей квартиры и готовила завтрак для сожителя. Пьяный мужчина подкрался к женщине, крикнул ей на ухо «Бу», после чего, довольный столь изящной шуткой, расхохотался. Взбешенная Вера С., в ответ на такое поведение сожителя, ударила его ножом, вызвала медиков и выпила водки. Жизнь мужчины удалось спасти.

В своих показаниях женщина заявляла, что все произошло случайно — мол, после того, как сожитель напугал её, она наступила на крутившегося под ногами котёнка, потеряла равновесие и ненамеренно задела ножом мужчину. Потерпевший подтверждал эти показания, при этом в день происшествия он заявлял врачам, что сам ударил себя ножом.

Приговором суда женщине назначено наказание в виде условного лишения свободы сроком на полтора года.

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