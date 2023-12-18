Как коммунальщики Тулы ликвидируют последствия циклона «Ваня»

Фото администрации Тулы

За последние сутки вывезли почти 3,5 тыс. куб. м снега.

18 декабря в областной столице продолжается круглосуточная уборка дорог и тротуаров. Из-за наставшей оттепели упор сделали на обработку противогололедными материалами.

Как сообщили в администрации города, днем задействуют более 300 рабочих, около 230 единиц техники подрядной организации «Спецавтохозяйство», МКУ «Сервисный центр г. Тулы».

Накануне снег вывозили с ул. Советской, Зареченского и Чулковского мостов, проспекта Ленина. За минувшие сутки вывезли почти 3,5 тыс. куб. м снежной массы, израсходовали около 700 т противогололедных материалов. Сегодня снег вывезут с улицы Октябрьской.