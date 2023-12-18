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Как коммунальщики Тулы ликвидируют последствия циклона «Ваня»
Фото администрации Тулы

Как коммунальщики Тулы ликвидируют последствия циклона «Ваня»

За последние сутки вывезли почти 3,5 тыс. куб. м снега.

18 декабря в областной столице продолжается круглосуточная уборка дорог и тротуаров. Из-за наставшей оттепели упор сделали на обработку противогололедными материалами. 

Как сообщили в администрации города, днем задействуют более 300 рабочих, около 230 единиц техники подрядной организации «Спецавтохозяйство», МКУ «Сервисный центр г. Тулы».

Накануне снег вывозили с ул. Советской, Зареченского и Чулковского мостов, проспекта Ленина. За минувшие сутки вывезли почти 3,5 тыс. куб. м снежной массы, израсходовали около 700 т противогололедных материалов. Сегодня снег вывезут с улицы Октябрьской.

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