  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Политика и экономика
  4. Жители Тульской области оформили в ВТБ розничных кредитов на 16 млрд рублей - Политические и экономические новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Жители Тульской области оформили в ВТБ розничных кредитов на 16 млрд рублей
Фото из архива Myslo.

Жители Тульской области оформили в ВТБ розничных кредитов на 16 млрд рублей

Это выше показателей аналогичного периода прошлого года на 84% по числу выдач.

По итогам 9 месяцев портфель привлеченных средств ВТБ в Тульской области увеличился до 75,8 млрд рублей, показав прирост с начала года на 15%. Розничный кредитный портфель подразделения увеличился на 7%, до 45,2 млрд рублей. Всего за январь–сентябрь туляки оформили в ВТБ 19,8 тысяч розничных кредитов на 16 млрд рублей. Это выше показателей аналогичного периода прошлого года на 84% по числу выдач и на 67% — по объему.

Наибольшим спросом у клиентов ВТБ в регионе пользовались кредиты наличными. Их выдачи по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли вдвое. С января по сентябрь ВТБ предоставил жителям Тульской области свыше 16,2 тысяч таких кредитов на 7,9 млрд рублей. Портфель кредитов наличными подразделения на отчетную дату составил 18,2 млрд рублей, кредитных карт — 1,9 млрд рублей.

Ипотечный портфель ВТБ в регионе увеличился с начала года на 7% и превысил 21,3 млрд рублей. За 9 месяцев туляки заключили в ВТБ 1,7 тысяч ипотечных сделок на 5,8 млрд рублей. Практически каждый третий кредит был оформлен в рамках льготных госпрограмм. Наибольшим спросом пользовалась «Ипотека с господдержкой», по которой банк заключил сделок почти на 1,4 млрд рублей. Второй по популярности стала «Семейная ипотека» — 1,3 млрд рублей. В рамках «IT-ипотеки» профильные специалисты получили в банке свыше 152 млн рублей.

Почти в два раза по сравнению с показателями января-сентября прошлого года увеличился спрос жителей Тульской области на автокредитование. Кредитный портфель банка в данном сегменте бизнеса за 9 месяцев года вырос на треть, до 4,1 млрд рублей. На покупку транспортных средств ВТБ предоставил автолюбителям в регионе 1,9 тыс. кредитов на 2,3 млрд рублей. При этом практически каждый второй из них был оформлен для приобретения машин с пробегом. Средняя сумма кредита на покупку авто составила 1,2 млн рублей.

Портфель привлеченных средств населения ВТБ в регионе по итогам 9 месяцев увеличился на 15%, до 75,8 млрд рублей. Основную долю в нем — более 60,7 млрд рублей занимают депозиты, их портфель с начала года вырос на 14%. Портфель инвестиционных продуктов с начала года увеличился на 17%, до 15,4 млрд рублей.

— Наши клиенты оперативно реагируют на текущие изменения на финансовом рынке и в настоящее время динамично меняют свою потребительскую стратегию с кредитной на сберегательную. В третьем квартале мы отмечали высокий спрос на ипотеку и автокредитование, который стимулировали программы господдержки и возможность получить заемные средства до новой серии изменения ключевой ставки. Сегодня мы видим определенное охлаждение рынка розничного кредитования и стремительный рост спроса на сберегательные продукты банка. Туляки не только активно наращивают объемы сбережений, стремясь зафиксировать высокие ставки по депозитам на длительный срок, но и активно диверсифицируют свои портфели. По итогам 9 месяцев динамика роста спроса на инвестиционные инструменты оказалась сопоставима с показателями по классическим депозитам, — прокомментировала управляющий ВТБ в Тульской области — старший вице-президент Светлана Мужичкова.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 12:19
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
кредиты

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Владимир Путин рассказал о второй волне мобилизации и об окончании СВО
Владимир Путин рассказал о второй волне мобилизации и об окончании СВО
Похитили, привязали к дереву и стреляли из пневматики: под Тулой осудят банду вымогателей
Похитили, привязали к дереву и стреляли из пневматики: под Тулой осудят банду вымогателей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.