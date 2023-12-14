Жители Тульской области оформили в ВТБ розничных кредитов на 16 млрд рублей

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По итогам 9 месяцев портфель привлеченных средств ВТБ в Тульской области увеличился до 75,8 млрд рублей, показав прирост с начала года на 15%. Розничный кредитный портфель подразделения увеличился на 7%, до 45,2 млрд рублей. Всего за январь–сентябрь туляки оформили в ВТБ 19,8 тысяч розничных кредитов на 16 млрд рублей. Это выше показателей аналогичного периода прошлого года на 84% по числу выдач и на 67% — по объему.

Наибольшим спросом у клиентов ВТБ в регионе пользовались кредиты наличными. Их выдачи по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли вдвое. С января по сентябрь ВТБ предоставил жителям Тульской области свыше 16,2 тысяч таких кредитов на 7,9 млрд рублей. Портфель кредитов наличными подразделения на отчетную дату составил 18,2 млрд рублей, кредитных карт — 1,9 млрд рублей.

Ипотечный портфель ВТБ в регионе увеличился с начала года на 7% и превысил 21,3 млрд рублей. За 9 месяцев туляки заключили в ВТБ 1,7 тысяч ипотечных сделок на 5,8 млрд рублей. Практически каждый третий кредит был оформлен в рамках льготных госпрограмм. Наибольшим спросом пользовалась «Ипотека с господдержкой», по которой банк заключил сделок почти на 1,4 млрд рублей. Второй по популярности стала «Семейная ипотека» — 1,3 млрд рублей. В рамках «IT-ипотеки» профильные специалисты получили в банке свыше 152 млн рублей.

Почти в два раза по сравнению с показателями января-сентября прошлого года увеличился спрос жителей Тульской области на автокредитование. Кредитный портфель банка в данном сегменте бизнеса за 9 месяцев года вырос на треть, до 4,1 млрд рублей. На покупку транспортных средств ВТБ предоставил автолюбителям в регионе 1,9 тыс. кредитов на 2,3 млрд рублей. При этом практически каждый второй из них был оформлен для приобретения машин с пробегом. Средняя сумма кредита на покупку авто составила 1,2 млн рублей.

Портфель привлеченных средств населения ВТБ в регионе по итогам 9 месяцев увеличился на 15%, до 75,8 млрд рублей. Основную долю в нем — более 60,7 млрд рублей занимают депозиты, их портфель с начала года вырос на 14%. Портфель инвестиционных продуктов с начала года увеличился на 17%, до 15,4 млрд рублей.

— Наши клиенты оперативно реагируют на текущие изменения на финансовом рынке и в настоящее время динамично меняют свою потребительскую стратегию с кредитной на сберегательную. В третьем квартале мы отмечали высокий спрос на ипотеку и автокредитование, который стимулировали программы господдержки и возможность получить заемные средства до новой серии изменения ключевой ставки. Сегодня мы видим определенное охлаждение рынка розничного кредитования и стремительный рост спроса на сберегательные продукты банка. Туляки не только активно наращивают объемы сбережений, стремясь зафиксировать высокие ставки по депозитам на длительный срок, но и активно диверсифицируют свои портфели. По итогам 9 месяцев динамика роста спроса на инвестиционные инструменты оказалась сопоставима с показателями по классическим депозитам, — прокомментировала управляющий ВТБ в Тульской области — старший вице-президент Светлана Мужичкова.