Вышедшим из декрета на работу раньше срока предложили сохранить пособия

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Ежемесячное пособие по уходу за детьми до полутора лет смогут получать родители, совмещающие уход за малышом и работу или военную службу. В Правительстве предложили сохранить выплату тем, кому пришлось выйти из декретного отпуска на полный рабочий день. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Такой пакет законопроектов Госдума приняла во втором чтении на пленарном заседании 5 декабря. Родители смогут работать раньше достижения ребенком полутора лет и получать выплаты.

В 2022 году 1,7 млн родителей получали пособие по уходу за ребенком до полутора лет. Из них более 140 тысяч работали на полставки.

— Для многих россиян пособие на ребенка становится единственным источником дохода. Когда родитель выходит из декрета на работу на полный день, он лишается права на выплату, — пишет источник.

В Правительстве предложили платить пособие при любом рабочем графике, чтобы поддержать уровень жизни семей. Законопроект сохраняет право родителей на пособие, если они в декрете работают на другого работодателя, в том числе дистанционно, на дому или неполный рабочий день. Решение позволит поддержать семьи с детьми, в первую очередь молодых мам.

В третьем чтении законопроект планируют рассмотреть 7 декабря. Предполагается, что он вступит в силу 1 января 2024 года.

Справка

Ежемесячная выплата на ребенка до полутора лет составляет не меньше 40 процентов заработка до ухода в декрет, но не ниже установленного минимального размера пособия. В 2023 году минимум составил 8,6 тыс. руб., а максимум — 33,3 тыс. руб. В 2024 году максимальный размер выплаты вырастет до 49 тыс. руб., а в 2025 году — до 69 тыс. рублей.

Средняя сумма выплат в этом году составляет 13-14 тыс. рублей. В основном декретные деньги получают мамы, но право уйти в отпуск по уходу за ребенком есть и у отцов, бабушек, дедушек или других родственников малыша.