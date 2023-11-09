Цифровая трансформация продолжит менять экономический ландшафт

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Банкам и компаниям электронной коммерции для роста возможностей и минимизации угроз в условиях развития технологий станет необходима область цифрового регулирования. Об этом в рамках форума инновационных финансовых технологий Finopolis-2023 заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

Технологический и регуляторный тренд цифровой трансформации сегодня — API и открытые данные. Финансовый институт традиционно рассматривается как монолитная конструкция, в которой друг от друга были неотделимы взаимоотношения с клиентами, каналы продаж и обслуживания, продуктовая фабрика, операционно-технологическая платформа, доступ к капиталу и фондированию. Благодаря API непосредственное взаимодействие с клиентом может находиться вне контура самого банка. Но таким же образом и банки смогут предлагать клиентам нефинансовые услуги и выстраивать экосистемы вокруг собственных продуктов.

API создает дополнительные возможности для развития финансовых и нефинансовых экосистем вокруг традиционных банковских продуктов за счет формирования партнерств — это серьезное преимущество для розничного бизнеса, в частности ВТБ, который стремится к партнерствам с другими финансовыми и нефинансовыми игроками. Стандартизация API позволит сократить издержки на новые интеграции, а определение стандартов для него может повысить уровень защищённости клиентских данных — если к ним будут применены стандарты информационной безопасности. Кроме того, API позволяет развивать нетрадиционные каналы и сервисы внутри самого банка — так, ВТБ уже сделал шаг в сторону интеграции, добавив свой онлайн-банк в популярные мессенджеры.

Полезной инициативой, реализованной благодаря развитию API, может стать платформа согласий.

Почти каждый день клиенты банков сталкиваются с необходимостью дать согласие на обработку персональных данных для разных организаций. Но только у незначительного числа клиентов есть полное представление, кто и как использует их персональные данные.

Для банков API также является инструментом интеграции возможностей искусственного интеллекта (ИИ), который становится вторым трендом в развитии финансового рынка. Уже сегодня качество моделей и вычислительные мощности позволили продемонстрировать его пригодность для решения многих задач.

— ИИ приведет к значительному росту производительности и даже полной автоматизации рабочих мест в тех специальностях, которые традиционно считались сферой человеческого творчества. Поэтому возникает вопрос — смогут ли банки воспользоваться этим инструментом в полной мере, чтобы создавать новые возможности в клиентском обслуживании и в персонализации, — объяснил спикер.

По его словам, основной экономический эффект от внедрения ИИ моделей — до 70-80% в денежном измерении — мировые лидеры получают от повышения операционной эффективности.

В банке уже внедрено более 1,5 тысяч моделей, повышающих эффективность банка. Этот тренд в России будет только ускоряться по мере того, как модели ИИ будут внедрять не только лидеры банковского рынка, но и компании из других потребительских индустрий.