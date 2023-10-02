Выдачи ипотеки в России достигли 5,4 трлн рублей

Фото: freepik.com

Этот результат более чем на 10% превышает итог за весь прошлый год и близок к продажам 2021 года, когда ипотечные заёмщики заняли около 5,7 трлн рублей. Такова статистика аналитиков банка ВТБ.

В самом банке за девять месяцев 2023 года ипотеку оформили 214 тысяч заемщиков на 1,1 трлн рублей, что по объему больше результата за весь 2022 год и сопоставимо с историческим показателем 2021 года. Самый высокий объем выдач за все время работы банка пришелся на сентябрь, что вызвано повышенным спросом клиентов на фоне грядущего роста ставок и увеличения первого взноса по госпрограммам. В этот месяц заемщики получили в ВТБ на покупку недвижимости 232 млрд рублей, средний чек составил 5,2 млн рублей и практически вернулся к уровню начала года (5,3 млн рублей).

«В этом году значительное влияние на развитие рынка жилищного кредитования оказывает изменение подхода к его регулированию. Ставка и первый взнос — достаточно важные факторы для заемщиков, поэтому многие клиенты в ожидании корректировки этих параметров поспешили решить квартирный вопрос на приемлемых для себя условиях. По нашей оценке, общий объем выдач ипотеки с начала года достиг рекордных 5,4 трлн рублей и уже почти приблизился к историческому результату за весь 2021 год. Безусловно, такая высокая концентрация спроса в январе–сентябре неизбежно сменится „охлаждением“ рынка в четвертом квартале. Тем не менее за счет повышенной активности на протяжении большей части 2023 года по его итогам мы ожидаем продаж на уровне 6,9 трлн рублей», — прокомментировал вице-президент, руководитель департамента продаж в партнерских каналах ВТБ Евгений Дячкин.

Фиксируя повышенную активность клиентов, игроки ипотечного рынка внимательно подходят к оценке их платежеспособности, чтобы не допустить излишней закредитованности. На текущий момент уровень просроченной задолженности держится на минимальных значениях, составляя 0,4%. На рынке новостроек показатель еще ниже — 0,15%.