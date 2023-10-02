В Туле завершился сезон фонтанов

Фото пресс-службы администрации Тулы

Свою работу до будущей весны прекратили фонтаны в сквере Тульского академического театра драмы, на Крестовоздвиженской площади, на мемориале «Защитникам неба Отечества», в скверах Л. Толстого и Октябрьском, а также в сквере у монумента «Тулякам — героям Советского Союза».

Чтобы сохранить фонтаны до весны, их консервируют. На объектах продувают систему водопровода, снимают насадки и форсунки, устанавливают заглушки, чистят и обезжиривают чаши и фильтры, снимают светильники. После этого на фонтан ставят каркас из брусьев, который сверху накрывают специальным покрытием.

Все работы планируют завершить до конца октября.