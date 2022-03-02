Вместо импортных вин – водка и пиво: как изменится алкогольный рынок после санкций
Эксперты считают, что в этом сегменте ожидается значительное перераспределение спроса.
В связи с экономическими санкциями, введенными в ряде стран в отношении России, ожидаются изменения на рынке алкогольной продукции. По мнению председателя Национального союза защиты прав потребителей и руководителя Центра разработки национальной алкогольной политики Павла Шапкина, со временем часть импортного алкоголя может исчезнуть с полок магазинов. Шапкина цитирует «Секрет фирмы».
Кроме того, эксперт отметил, что цены на алкоголь расти вряд ли будут – торговые сети не захотят терять покупателей. Но потребители перейдут с дорогих видов алкоголя на более доступные и вместо импортного вина будут покупать водку или пиво. Российские виноделы на снижение цен вряд ли пойдут, поэтому на рынке ожидается серьёзное перераспределение спроса.
В перспективе стоимость алкоголя может увеличиться из-за подорожания зерна, увеличения акцизов и различных мер регулирования – например, при изменении требований маркировки спиртных напитков. По словам Шапкина, в последние 10 лет спрос на алкогольную продукцию в России падает, а объём производства пива за это время сократился почти на 20%, при том что число его производителей увеличилось.