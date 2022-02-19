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Больше половины жителей ЦФО увеличили ежемесячные расходы из-за роста цен
Фото: Яндекс.Дзен

Больше половины жителей ЦФО увеличили ежемесячные расходы из-за роста цен

Такие данные приводят специалисты компании «Авито Работа».

Общий рост цен в стране отметили почти все опрошенные из ЦФО (98%). Респонденты заметили повышение стоимости продуктов питания (96%), лекарств и медицинских услуг (75%), жилищно-коммунальных платежей (73%), расходов на транспорт (68%). Больше всего рост цен в этих категориях заметен для людей в возрасте от 65 лет.

Молодые люди (от 25 до 44 лет) чаще отмечают повышение цен на аренду и покупку недвижимости (67%), а также на коммунальные платежи (79%) и транспортные расходы (81%).

Рост цен – одна из причин увеличения ежемесячных расходов. Только 27% опрошенных заявили, что за последние полгода их расходы не изменились. Остальные ответили, что ежемесячные траты выросли, в среднем, на 10 тысяч рублей. 4% респондентов сообщили, что их расходы стали больше на 30 тысяч рублей.

54% жителей ЦФО в текущем году рассчитывают увеличить свой среднемесячный доход. Самый популярный способ для этого – подработка. Им планируют воспользоваться 52% опрошенных.

Респонденты в возрасте от 25 до 44 лет предпочитают найти вторую работу, а молодежь до 24 лет хочет увеличить благосостояние за счет пассивного дохода – например, от сдачи недвижимости в аренду. Почти треть отпрошенных в возрасте от 25 до 34 лет собираются сменить текущую работу на более высокооплачиваемую.

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