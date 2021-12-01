новости
новости
Регистрация
Отряд спецназа тульского УФСИН «Гриф» отмечает 30-летний юбилей
Фото: пресс-служба УФСИН России по Тульской области

Отряд спецназа тульского УФСИН «Гриф» отмечает 30-летний юбилей

В подразделении несут службу офицеры, награждённые различными орденами и медалями.

Отдел специального назначения «Гриф» Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Тульской области является одним из ключевых подразделений, сотрудники которого с достоинством и честью несут службу, охраняя закон и порядок в учреждениях уголовно-исполнительной системы, оберегая сотрудников от людей, своим преступлением поставивших себя вне общества.

Отряд специального назначения при Управлении исполнения наказаний Тульской области был создан в ноябре 1991 года, а спустя четыре года получил свое нынешнее название – «Гриф». Боевое крещение отряда состоялось в декабре 1992 года в Ингушетии – спецназовцы освобождали заложников и охраняли представителя аппарата правительства.

1 января 1999 года отряд был преобразован в отдел специального назначения УИН Минюста России по Тульской области. Сегодня ОСН «Гриф» представляет собой отряд высокопрофессиональных, хорошо экипированных бойцов, способных выполнять поставленные служебные задачи в самых непростых условиях. За 30 лет существования отдела служба многих его сотрудников была высоко оценена государством.

Орденом Мужества награждены 16 человек, медалью «За отвагу» – 20 человек, медалью «За отличие в охране общественного порядка» – 11, серебряной медалью «За доблесть» – 38. Двое спецназовцев награждены орденом «За службу Родине» III степени, 8 человек имеют медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, 12 человек – медаль Суворова, 3 человека – медаль Жукова.

Галерея
К 30-летию ОСН "Гриф", Фото: 1
К 30-летию ОСН "Гриф", Фото: 2
К 30-летию ОСН "Гриф", Фото: 3
К 30-летию ОСН "Гриф", Фото: 4
К 30-летию ОСН "Гриф", Фото: 5
К 30-летию ОСН "Гриф", Фото: 6
К 30-летию ОСН "Гриф", Фото: 7
К 30-летию ОСН "Гриф", Фото: 8
К 30-летию ОСН "Гриф", Фото: 9
К 30-летию ОСН "Гриф", Фото: 10
К 30-летию ОСН "Гриф", Фото: 11
К 30-летию ОСН "Гриф", Фото: 12
К 30-летию ОСН "Гриф", Фото: 13
показать все фотографии
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:00 −2
Другие статьи по темам
Событие
ОСН Грифспецназ УФСИНюбилей отрядаУФСИН России по Тульской области
Место
Тульская областьТула
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

ВТБ Капитал Инвестиции о дополнительных вычетах по налогу при вложении средств в российские ценные бумаги
ВТБ Капитал Инвестиции о дополнительных вычетах по налогу при вложении средств в российские ценные бумаги
ВТБ за два года направит 2,5 млрд рублей на поддержку льготников
ВТБ за два года направит 2,5 млрд рублей на поддержку льготников
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.