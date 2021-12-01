Отряд спецназа тульского УФСИН «Гриф» отмечает 30-летний юбилей

Фото: пресс-служба УФСИН России по Тульской области

Отдел специального назначения «Гриф» Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Тульской области является одним из ключевых подразделений, сотрудники которого с достоинством и честью несут службу, охраняя закон и порядок в учреждениях уголовно-исполнительной системы, оберегая сотрудников от людей, своим преступлением поставивших себя вне общества.

Отряд специального назначения при Управлении исполнения наказаний Тульской области был создан в ноябре 1991 года, а спустя четыре года получил свое нынешнее название – «Гриф». Боевое крещение отряда состоялось в декабре 1992 года в Ингушетии – спецназовцы освобождали заложников и охраняли представителя аппарата правительства.

1 января 1999 года отряд был преобразован в отдел специального назначения УИН Минюста России по Тульской области. Сегодня ОСН «Гриф» представляет собой отряд высокопрофессиональных, хорошо экипированных бойцов, способных выполнять поставленные служебные задачи в самых непростых условиях. За 30 лет существования отдела служба многих его сотрудников была высоко оценена государством.

Орденом Мужества награждены 16 человек, медалью «За отвагу» – 20 человек, медалью «За отличие в охране общественного порядка» – 11, серебряной медалью «За доблесть» – 38. Двое спецназовцев награждены орденом «За службу Родине» III степени, 8 человек имеют медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, 12 человек – медаль Суворова, 3 человека – медаль Жукова.