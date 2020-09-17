Аккуратные водители сэкономят на полисе ОСАГО

С 5 сентября страховые компании должны рассчитывать стоимость полиса ОСАГО исходя из индивидуальных характеристик водителя. Например, будет учитываться, как часто он нарушал правила дорожного движения, лишался ли прав, садился ли за руль в нетрезвом виде – набор факторов каждая страховая компания будет определять самостоятельно.

Базовые тарифы всех страховых компаний по-прежнему остаются в пределах, установленных Банком России. При этом границы тарифного коридора расширились для физических лиц на 10% вверх и вниз. Раньше для легкового автомобиля минимальный базовый тариф начинался от 2746 рублей, а максимальный не превышал 4942 рублей, теперь же тарифы должны находиться в диапазоне от 2471 до 5436 рублей.

Что касается юридических лиц, то тарифный коридор для легковых автомобилей расширился в обе стороны на 20%, для такси – на 30%. Для грузовых автомобилей базовые ставки выросли на 20%. Для автобусов, трамваев и троллейбусов опускание нижней границы тарифа составило 5%.

Формула расчета итоговой стоимости полиса ОСАГО не изменилась: базовая ставка тарифа умножается на несколько коэффициентов, индивидуальных для каждого водителя (бонус-малус, возраст-стаж, регион регистрации, мощность двигателя и др.).

– Банк России определил параметры, учитывать которые страховщики при выборе влияющих факторов ни в коем случае не должны. Это национальная, расовая и языковая принадлежность, а также вероисповедание и должностное положение, – отметил заместитель управляющего тульским отделением Банка России Дмитрий Борискин.

Кроме того, страховщики обязаны публиковать полные списки факторов, которые влияют на базовую ставку тарифа, на своих сайтах. Там же водителям будут доступны онлайн-калькуляторы, которые помогут самостоятельно рассчитать цену полиса перед покупкой.