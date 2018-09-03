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В Ясногорском районе выбрали четырех новых депутатов

В Ясногорском районе выбрали четырех новых депутатов

Выборы прошли по мажоритарной системе.

2 сентября состоялись дополнительные выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образования Иваньковское Ясногорского района третьего созыва. Выборы прошли по мажоритарной системе. На 4 депутатских мандата (по 2 мандата в каждом из двух многомандатных округов) претендовали 7 кандидатов.

В округе №1 в выборах приняли участие 40,65% избирателей. Большинство голосов набрали Александр Анатольевич Дебеляк (53,99%) и Наталья Анатольевна Фролова (49,88%).

В округе №2 явка составила 46,90%. Большинство голосов набрали Никита Владимирович Просолин (56,72%) и Татьяна Ивановна Татарникова (42,86%).

сегодня, в 09:43 0
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