В Новомосковске прошел волейбольный турнир, посвященный памяти подполковника ФСБ России
В соревнованиях приняли участие четыре команды.
2 сентября в Новомосковске состоялся традиционный волейбольный турнир, посвященный памяти подполковника ФСБ России Сергея Владимировича Ишеева.
В соревнованиях приняли участие три команды из Новомосковска и команда УФСБ России по Тульской области. Победу в турнире одержали спортсмены команды «НРСС», выигравшие в финальном поединке у команды ДЮСШ №2 со счетом 2:0. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФСБ.
7 апреля 2003 года Сергей Владимирович Ишеев погиб при исполнении служебного долга в Чеченской Республике. Посмертно награжден орденом Мужества. 2 сентября Сергею Владимировичу исполнилось бы 59 лет.
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