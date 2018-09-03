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В Новомосковске прошел волейбольный турнир, посвященный памяти подполковника ФСБ России

В Новомосковске прошел волейбольный турнир, посвященный памяти подполковника ФСБ России

В соревнованиях приняли участие четыре команды.

2 сентября в Новомосковске состоялся традиционный волейбольный турнир, посвященный памяти подполковника ФСБ России Сергея Владимировича Ишеева.

В соревнованиях приняли участие три команды из Новомосковска и команда УФСБ России по Тульской области. Победу в турнире одержали спортсмены команды «НРСС», выигравшие в финальном поединке у команды ДЮСШ №2 со счетом 2:0. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФСБ.

7 апреля 2003 года Сергей Владимирович Ишеев погиб при исполнении служебного долга в Чеченской Республике. Посмертно награжден орденом Мужества. 2 сентября Сергею Владимировичу исполнилось бы 59 лет.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:13 +1
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