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Погода в Туле 3 сентября: небольшой дождь, умеренный ветер, до +28 градусов
Фото: foto-tula.ru

Погода в Туле 3 сентября: небольшой дождь, умеренный ветер, до +28 градусов

Синоптики обещают переменную облачность. Атмосферное давление в пределах нормы.

Согласно данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в понедельник в регионе будет переменная облачность.

Ночью и утром местами небольшой дождь (по данным сайта Метеоинфо, до 3 мм за сутки). Ветер восточный ночью 3-8 м/с, днем до 10 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью – от +10 до +15 градусов, днём – до +28. Атмосферное давление в норме – 750-755 мм рт. ст.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 08:00 +6
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