Жители деревни в Одоевском районе не могут добраться до своих домов из-за плохой дороги
После таяния снега дорогу размыло так, что проехать по ней можно только на внедорожнике.
В редакцию Myslo обратился житель деревни Апухтино Одоевского района. Он рассказал, что в населенный пункт ведет только одна дорога, но она настолько разрушена, что проехать по ней на легковом автомобиле невозможно.
— Дорога до Апухтино совсем исчезла, — говорит Павел Стась. — Добраться по ней в дождливую погоду или весной можно только на тяжелых внедорожниках. Легковые автомобили в этих колеях тонут. Сейчас по дороге не могут проехать даже пожарные и машины скорой помощи, участок непригодной дороги тянется на 300 метров. Когда был жив мой отец, он собственными силами на стареньких «жигулях» возил на эту дорогу строительный мусор, чтобы сделать дорожное покрытие хотя бы немного пригодным для езды. А сейчас этого не делает никто из жителей, а администрации ничего не нужно.
Мужчина рассказал, что проблема с дорогой – не единственная. Например, колодец в деревне полностью рухнул, а водопровод жителям обрезали.
— Я неоднократно обращался в местную и Одоевскую администрацию за помощью, но это оказалось бесполезным. Власти говорят, что денег на ремонт нет, и советуют скинуться на него жителям. С каждым месяцем жизнь в деревне становится всё хуже.
Недавно отключили освещение в деревне, сняли уличные фонари. Причину отключения администрация жителям не объяснила, и деревня просто превратилась в глухой лес. В письменных ответах власти предлагают нам вступить в программу «Народный бюджет», скинуться населению примерно по 10 тысяч рублей. Но для пенсионеров, а таких в поселке большинство, это неподъемная сумма. Также мне предложили пользоваться колодцем, который находится в 150 метрах от домов. Но туда нельзя ни подъехать на автомобиле, ни подойти пешком. Ни одна бабушка не сможет добраться туда в грязь. Поэтому пенсионеры моют руки талой водой.
Обратите внимание на Апухтино! Не дайте деревне умереть!