Фоторепортаж: Тульские спасатели провели учения в музее оружия

Фото и видео ГУ МЧС по Тульской области.

После трагедии в Кемерово безопасность мест массового пребывания людей актуальна как никогда.

27 марта в Тульском государственном музее оружия прошли пожарно-тактические учения ГУ МЧС по Тульской области.

По замыслу учений, очаг возгорания обнаружили в библиотеке, так как именно в этом блоке возгорание может вызвать наибольшую степень горения.

Системы оповещения о пожаре сработали оперативно и были слышны во всех помещениях на всех этажах здания.

Как отметил руководитель учений, начальник Управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Андрей Романченко:

«Все пожарные расчеты прибыли к месту условного пожара в установленное время. Персонал объекта действовал слаженно, грамотно, была проведена эвакуация. Директор и ответственный за пожарную безопасность прибыли в штаб пожаротушения, доложили информацию о количестве посетителей».

В ходе тренировки пожарные также отработали проведение разведки в условиях нестандартной планировки здания. Необходимо было отыскать пострадавшего, с чем огнеборцы успешно справились. С учетом того, что «другие пути эвакуации были отрезаны» человека эвакуировали через оконный проем с помощью пожарной автолестницы.

Шестиэтажное строение введено в эксплуатацию в марте 2012 года. В здании музея регулярно проводятся культурно-досуговые и культурно-образовательные мероприятия для различных категорий населения. Учреждение относится к категории объектов с массовым пребыванием людей.

Особое внимание в музее уделяется вопросам обеспечения безопасности. В здании установлены системы газового пожаротушения, орошения и порошковая. В различных местах музея смонтированы пожарные датчики, существует вывод сообщения о пожаре на пульт ближайшей пожарной части.