новости
новости
Регистрация
В Богородицке подвели итоги муниципальных выборов

В Богородицке подвели итоги муниципальных выборов

Нарушений не зафиксировано.

11 сентября состоялась пресс-конференция председателя избирательной комиссии Тульской области Сергея Костенко и лидеров региональных отделений политических партий по итогам муниципальных выборов в единый день голосования.

10 сентября в МО Богородицк прошли выборы депутатов представительного органа местного самоуправления с пятилетним сроком полномочий. Средняя явка составила 33,71%. Большинство голосов получили кандидаты от местного отделения ВПП Единая Россия – 16 мандатов. По одному мандату у представителей политических партий: ЛДПР, Справедливая Россия, Родина. Один мандат получил самовыдвиженец.

Губарев Евгений Николаевич

Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

1176

54,42 %

Зенкина Наталья Анатольевна

Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

797

36,88 %

Карсаков Александр Леонидович

самовыдвижение

604

27,95 %

Семенов Александр Валентинович

Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

750

34,71 %

Терехина Ларися Мобиновна

Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

828

38,32 %

Герасимов Николай Иванович

Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

1772

66,07 %

Денисова Ольга Васильевна

Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

1240

46,23 %

Карпова Елена Васильевна

Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

1218

45,41 %

Попков Сергей Константинович

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА"

894

33,33 %

Смыков Виктор Афанасьевич

Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

1233

45,97 %

Баринов Евгений Владимирович

Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

1208

66,23 %

Дробков Сергей Алексеевич

Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России

595

32,62 %

Камаев Сергей Вячеславович

Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

626

34,32 %

Нагибнева Ольга Валерьевна

Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

1046

57,35 %

Подколзина Марина Анатольевна

Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

822

45,07 %

Авезова Елена Алексеевна

Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

1103

52,62 %

Захарова Людмила Ивановна

Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

901

42,99 %

Карулина Нина Васильевна

Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

576

27,48 %

Молодцов Юрий Владимирович

Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

908

43,32 %

Федоров Игорь Васильевич

Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

1067

50,91 %

Как отметил на пресс-конференции председатель избирательной комиссии Тульской области Сергей Костенко:

– Жалоб и нарушений на зафиксировано. Спасибо политическим партиям за корректную агитационную кампанию. Спасибо СМИ за профессиональную медийную поддержку. Этот день голосования показал, что нет маленьких выборов. Все выборы важны. На выборах в Богородицке побывали и прокурор области Александр Козлов, и уполномоченный по правам человека в Тульской области Галина Фомина. Замечаний не было ни у наблюдателей, ни у кандидатов. Мы делаем все, чтобы у избирателей не было сомнений в прозрачности и открытости процесса голосования. Протокол подписан. Выборы состоялись. 

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:45 0
Другие статьи по темам
Место
ТулаБогородицк
Прочее
выборыголосование

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Житель Белева украл 25 металлических профилей с территории фермы
Житель Белева украл 25 металлических профилей с территории фермы
«Ростелеком» поздравил туляков с Днём города
«Ростелеком» поздравил туляков с Днём города
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.