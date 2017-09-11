В Богородицке подвели итоги муниципальных выборов

11 сентября состоялась пресс-конференция председателя избирательной комиссии Тульской области Сергея Костенко и лидеров региональных отделений политических партий по итогам муниципальных выборов в единый день голосования.

10 сентября в МО Богородицк прошли выборы депутатов представительного органа местного самоуправления с пятилетним сроком полномочий. Средняя явка составила 33,71%. Большинство голосов получили кандидаты от местного отделения ВПП Единая Россия – 16 мандатов. По одному мандату у представителей политических партий: ЛДПР, Справедливая Россия, Родина. Один мандат получил самовыдвиженец.

Губарев Евгений Николаевич Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 1176 54,42 % Зенкина Наталья Анатольевна Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 797 36,88 % Карсаков Александр Леонидович самовыдвижение 604 27,95 % Семенов Александр Валентинович Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 750 34,71 % Терехина Ларися Мобиновна Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 828 38,32 % Герасимов Николай Иванович Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 1772 66,07 % Денисова Ольга Васильевна Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 1240 46,23 % Карпова Елена Васильевна Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 1218 45,41 % Попков Сергей Константинович ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА" 894 33,33 % Смыков Виктор Афанасьевич Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 1233 45,97 % Баринов Евгений Владимирович Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 1208 66,23 % Дробков Сергей Алексеевич Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России 595 32,62 % Камаев Сергей Вячеславович Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 626 34,32 % Нагибнева Ольга Валерьевна Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 1046 57,35 % Подколзина Марина Анатольевна Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 822 45,07 % Авезова Елена Алексеевна Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 1103 52,62 % Захарова Людмила Ивановна Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 901 42,99 % Карулина Нина Васильевна Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 576 27,48 % Молодцов Юрий Владимирович Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 908 43,32 % Федоров Игорь Васильевич Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 1067 50,91 %

Как отметил на пресс-конференции председатель избирательной комиссии Тульской области Сергей Костенко:

– Жалоб и нарушений на зафиксировано. Спасибо политическим партиям за корректную агитационную кампанию. Спасибо СМИ за профессиональную медийную поддержку. Этот день голосования показал, что нет маленьких выборов. Все выборы важны. На выборах в Богородицке побывали и прокурор области Александр Козлов, и уполномоченный по правам человека в Тульской области Галина Фомина. Замечаний не было ни у наблюдателей, ни у кандидатов. Мы делаем все, чтобы у избирателей не было сомнений в прозрачности и открытости процесса голосования. Протокол подписан. Выборы состоялись.