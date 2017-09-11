В Богородицке подвели итоги муниципальных выборов
Нарушений не зафиксировано.
11 сентября состоялась пресс-конференция председателя избирательной комиссии Тульской области Сергея Костенко и лидеров региональных отделений политических партий по итогам муниципальных выборов в единый день голосования.
10 сентября в МО Богородицк прошли выборы депутатов представительного органа местного самоуправления с пятилетним сроком полномочий. Средняя явка составила 33,71%. Большинство голосов получили кандидаты от местного отделения ВПП Единая Россия – 16 мандатов. По одному мандату у представителей политических партий: ЛДПР, Справедливая Россия, Родина. Один мандат получил самовыдвиженец.
|
Губарев Евгений Николаевич
|
Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
1176
|
54,42 %
|
Зенкина Наталья Анатольевна
|
Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
797
|
36,88 %
|
Карсаков Александр Леонидович
|
самовыдвижение
|
604
|
27,95 %
|
Семенов Александр Валентинович
|
Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
750
|
34,71 %
|
Терехина Ларися Мобиновна
|
Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
828
|
38,32 %
|
Герасимов Николай Иванович
|
Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
1772
|
66,07 %
|
Денисова Ольга Васильевна
|
Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
1240
|
46,23 %
|
Карпова Елена Васильевна
|
Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
1218
|
45,41 %
|
Попков Сергей Константинович
|
ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА"
|
894
|
33,33 %
|
Смыков Виктор Афанасьевич
|
Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
1233
|
45,97 %
|
Баринов Евгений Владимирович
|
Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
1208
|
66,23 %
|
Дробков Сергей Алексеевич
|
Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России
|
595
|
32,62 %
|
Камаев Сергей Вячеславович
|
Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
626
|
34,32 %
|
Нагибнева Ольга Валерьевна
|
Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
1046
|
57,35 %
|
Подколзина Марина Анатольевна
|
Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
822
|
45,07 %
|
Авезова Елена Алексеевна
|
Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
1103
|
52,62 %
|
Захарова Людмила Ивановна
|
Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
901
|
42,99 %
|
Карулина Нина Васильевна
|
Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
576
|
27,48 %
|
Молодцов Юрий Владимирович
|
Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
|
908
|
43,32 %
|
Федоров Игорь Васильевич
|
Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
1067
|
50,91 %
Как отметил на пресс-конференции председатель избирательной комиссии Тульской области Сергей Костенко:
– Жалоб и нарушений на зафиксировано. Спасибо политическим партиям за корректную агитационную кампанию. Спасибо СМИ за профессиональную медийную поддержку. Этот день голосования показал, что нет маленьких выборов. Все выборы важны. На выборах в Богородицке побывали и прокурор области Александр Козлов, и уполномоченный по правам человека в Тульской области Галина Фомина. Замечаний не было ни у наблюдателей, ни у кандидатов. Мы делаем все, чтобы у избирателей не было сомнений в прозрачности и открытости процесса голосования. Протокол подписан. Выборы состоялись.