Какие улицы Тулы останутся без света 6 июня
«Тулгорэлектросети» сообщают о проведении плановых работ.
С 9 до 17 часов электричества не будет по следующим адресам:
- ул. Демидовская, 70-а, 72,
- ул. Санаторная, 5, 9, 7, 9-а, 11, 30, 24-56 (чётн.),
- Одоевское ш., 27-б-53 (нечётн.),
- 2-й Шоссейный пер., 15-32,
- 11-й пр-д, 61-77 (нечётн.), 64-84 (чётн.),
- 12-й пр-д, 59-73 (нечётн.), 56-66 (чётн.),
- ул. Тургеневская, 67, 69,
- ул. Жуковского, 56, 58, 51, 43-а, 64-а,
- Новомосковское ш., 6,
- пер. Водный, 1-27,
- ул. Болотникова, 16-20 (чётн.), 11-15 (нечётн.),
- ул. Р. Люксембург, 5, 7,
- ул. Верещагина, 23-54,
- ул. Щепкина, 21-б-53 (нечётн.),
- пос. Михалково: ул. Карбышева, 29-39 (нечётн.),
- ул. Белоусова, 54-64 (чётн.),
- пр-д Школьный, 1-43 (нечётн.),
- ул. Яснополянская, 4-50 (чётн.), 13-57 (нечётн.),
- ул. Белобородова, 1-17,
- п. Косая Гора: ул. Советская, 39-47 (нечётн.),
- ул. Металлургов, 29-53 (нечётн.), 46-54 (чётн.),
- 10-й пр-д, 80-102 (чётн.), 95-115 (нечётн.),
- 22-й пр-д, 4-26 (чётн.), 3-23 (нечётн.),
- 23-й пр-д, 3-24,
- 25-й пр-д, 10, 12.
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