новости
новости
Регистрация
Тульский музей оружия установил новый рекорд

Тульский музей оружия установил новый рекорд

Мобильное приложение «Оружие героев», созданное по мотивам музейной экспозиции, стремительно набирает популярность.

За месяц приложение, разработанное сотрудниками тульского музея при поддержке Министерства культуры РФ, скачали более 400 тысяч пользователей.

Такие данные привёл в своём микроблоге руководитель ведомства Владимир Мединский, назвав эту цифру совместным «рекордом» Тульского музея оружия и Российского военно-исторического общества.

Трёхмерные модели создавались при непосредственном участии сотрудников Тульского музея оружия, а основой для виртуальных пушек и пулемётов стали настоящие экспонаты.

Приложение «Оружие героев» для пользователей iOS доступно для скачивания по этой ссылке. Пользователи мобильных устройств на базе Android могут скачать виртуальный музей здесь.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:37 0
Другие статьи по темам
Событие
Тульский музей оружиявиртуальный музей Оружие героев
Люди
Владимир Мединский
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульская область оказалась в числе лидеров по исполнению «майских указов» президента
Тульская область оказалась в числе лидеров по исполнению «майских указов» президента
В Туле 23-летняя девушка задержана за убийство сожителя
В Туле 23-летняя девушка задержана за убийство сожителя
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика