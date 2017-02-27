Тульский музей оружия установил новый рекорд

За месяц приложение, разработанное сотрудниками тульского музея при поддержке Министерства культуры РФ, скачали более 400 тысяч пользователей.

Такие данные привёл в своём микроблоге руководитель ведомства Владимир Мединский, назвав эту цифру совместным «рекордом» Тульского музея оружия и Российского военно-исторического общества.

Трёхмерные модели создавались при непосредственном участии сотрудников Тульского музея оружия, а основой для виртуальных пушек и пулемётов стали настоящие экспонаты.

Приложение «Оружие героев» для пользователей iOS доступно для скачивания по этой ссылке. Пользователи мобильных устройств на базе Android могут скачать виртуальный музей здесь.