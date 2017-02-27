Тульский музей оружия установил новый рекорд
Мобильное приложение «Оружие героев», созданное по мотивам музейной экспозиции, стремительно набирает популярность.
За месяц приложение, разработанное сотрудниками тульского музея при поддержке Министерства культуры РФ, скачали более 400 тысяч пользователей.
Такие данные привёл в своём микроблоге руководитель ведомства Владимир Мединский, назвав эту цифру совместным «рекордом» Тульского музея оружия и Российского военно-исторического общества.
Трёхмерные модели создавались при непосредственном участии сотрудников Тульского музея оружия, а основой для виртуальных пушек и пулемётов стали настоящие экспонаты.
Приложение «Оружие героев» для пользователей iOS доступно для скачивания по этой ссылке. Пользователи мобильных устройств на базе Android могут скачать виртуальный музей здесь.