Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Тульской области возглавила Диана Гришина
До назначения Диана Гришина занимала должность начальника отдела недропользования департамента недропользования и водопользования.
Приказом начальника главного управления государственной службы и кадров аппарата правительства Тульской области на должность заместителя министра – директора департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды региона назначена Диана Гришина.
Диана Гришина в 2003 году окончила Тульский государственный университет с присвоением квалификации инженер-эколог по специальности «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов».
До назначения Диана Гришина занимала должность начальника отдела недропользования департамента недропользования и водопользования Тульской области.
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