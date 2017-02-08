Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Тульской области возглавила Диана Гришина

До назначения Диана Гришина занимала должность начальника отдела недропользования департамента недропользования и водопользования.

Приказом начальника главного управления государственной службы и кадров аппарата правительства Тульской области на должность заместителя министра – директора департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды региона назначена Диана Гришина.

Диана Гришина в 2003 году окончила Тульский государственный университет с присвоением квалификации инженер-эколог по специальности «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов».

До назначения Диана Гришина занимала должность начальника отдела недропользования департамента недропользования и водопользования Тульской области.