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Тульские спасатели помогли пассажирам сломавшегося на М-4 автобуса «Москва-Тбилиси»
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Тульские спасатели помогли пассажирам сломавшегося на М-4 автобуса «Москва-Тбилиси»

Транспортное средство внезапно заглохло 7 февраля около 10 часов вечера в Узловском районе.

7 февраля около 10 часов вечера в МЧС сообщили, что на 202-м км трассы М-4 «Дон» в Узловском районе сломался пассажирский автобус «Неоплан», который следовал по маршруту «Москва-Тбилиси». У транспортного средства оказалась нарушена работоспособность топливной системы.

Сотрудники МЧС приехали на место происшествия. В пассажирском автобусе оказалось 14 человек. Все они отказались отправиться в мобильный пункт обогрева, который располагался на 219-м км трассы М-4.

Спасатели помогли пассажирам доехать до места назначения автобусами, следовавшими в попутном направлении.

Также тульские спасатели обеспечили безопасность расположения автобуса на федеральной трассе и оказали всестороннюю помощь водителям.

Отметим, что мобильный пункт обогрева на федеральной трассе М-4 развернут с 6 февраля. Круглосуточно там дежурят сотрудники Узловского пожарно-спасательного гарнизона Главного управления МЧС России по Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:00 +1
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