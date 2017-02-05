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За 11 лет дефицит бюджета Тульской области сократится вдвое

За 11 лет дефицит бюджета Тульской области сократится вдвое

Предполагается, что к 2028 году объем доходов региональной казны достигнет 112,8 млрд рублей

Правительство Тульской области утвердило бюджетный прогноз на 2017-2028 годы. Документ опубликован на портале правовой информации.

Прогноз необходим для долгосрочного бюджетного планирования и обеспечения сбалансированности бюджета Тульской области, говорится в документе.

Предполагается, что к 2028 году объем доходов региональной казны достигнет 112,8 млрд рублей (в 2017 году 75,7 млрд рублей), а расходы – 116,4 млрд рублей (в 2017 году 82,3 млрд рублей).

То есть дефицит бюджета сократится до 3,5 млрд рублей в год (с 6,6 млрд рублей в 2017 году).

На сегодняшний день программы, реализуемые в регионе, рассчитаны до 2021 года. Самые большие суммы традиционно будут направлены на поддержку и развитие здравоохранения и образования (к 2021 году до 13 млрд 832,6 млн рублей и 18 млрд 421,2 млн рублей соответственно). Расходы на культуру в ближайшие 4 года будут на уровне 1 млрд рублей (в 2017 году – 1,2 млрд рублей).

Постепенное сокращение ожидают такие статьи, как развитие физкультуры (с 845,2 млн рублей в 2017 году до 517,9 млн рублей к 2021 году) и соцобслуживание (с 11 млрд 128,9 млн рублей в 2017 году до 7 млрд 146,2 млн рублей к 2021 году). Предусмотренное финансирование не учитывает финансовой поддержки из федерального бюджета.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 16:30 −2
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