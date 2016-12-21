В Тульской области подвели итоги Года предпринимательства

По словам Татьяны Лапаевой, председателя комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку, есть положительная динамика.

– Для нас 2016 год был знаковым. В этом году в России впервые была разработана «Стратегия развития предпринимательства до 2020 года». А в нашем регионе указом губернатора 2016 год был объявлен Годом предпринимательства, — пояснила Татьяна Лапаева.

На 1 октября 2016 года в Тульской области насчитывается 61947 субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе 38399 индивидуальных предпринимателей.

Для сравнения: по итогам 2015 г. в Тульской области осуществляли деятельность более 58 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе 37,3 тысяч индивидуальных предпринимателей.

Наблюдается положительная динамика по основным показателям деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства:

по обороту малых и средних предприятий (включая микропредприятия) темп роста за 9 месяцев 2016 года к уровню 9 месяцев 2015 года составил 100,6% (227,8 млрд рублей),

по объему отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, — 103,1% (115,3 млрд рублей),

по объему инвестиций в основной капитал — 114% (2,3 млрд рублей),

среднемесячная начисленная зарплата в расчёте на одного работника, занятого на малом и на среднем предприятии, выросла соответственно на 6,4% и 6,5% и составила 22214 руб. и 26442,6 руб.

Впервые 178 предпринимателей заключили договоры с крупнейшими предприятиями — Российские автодороги, Почта России, Ростелеком и др. — на сумму 4,4 млрд руб.

В 2016 году Тульская область вошла в число 20 регионов, которые воспользовались полномочиями субъекта по федеральному законодательству и ввели ряд налоговых льгот для предпринимателей.

Поддержка малого и среднего бизнеса в регионе осуществляется по семи направлениям.

– Для любого бизнеса важна доступность финансовых ресурсов. В рамках государственной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Тульской области» предусмотрены такие механизмы финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства, как льготные микрозаймы, поручительства по кредитам малого и среднего бизнеса, различные субсидии и гранты. В рамках Программы на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в 2016 году было направлено из федерального бюджета, бюджета Тульской области, местных бюджетов и внебюджетных источников 225,5 млн рублей, — отметила Татьяна Лапаева. Для сравнения: в 2015 году общий объем выделенных средств на поддержку МСП составил более 316,0 млн рублей.

За 11 месяцев 2016 года государственную поддержку получили более 7200 субъектов малого и среднего предпринимательства.

Для сравнения: по итогам 2015 года государственную поддержку получили 6406 СМСП.

Микрофинансовая организация «Тульский областной фонд поддержки малого предпринимательства» (директор — Анастасия Иващенко) оказала поддержку 120 субъектам малого и среднего бизнеса на сумму 244,13 млн руб.

По сравнению с 2015 годом увеличен максимально возможный размер микрозайма — с 1 млн руб. до 3 млн руб. И сокращен минимальный срок рассмотрения заявок — с 17 рабочих дней в 2015 году до 7 рабочих дней в 2016-м.

По словам директора Тульского регионального фонда «Центр поддержки предпринимательства» Рината Крюкова, в Туле первый бизнес-инкубатор, запущенный в 2014 году, заполнен на 96,4%. В нем размещаются 36 резидентов, организовано 64 рабочих места.

В 2017 году начнется строительство нового бизнес-инкубатора на 200 рабочих мест.

– В следующем году на улице Кирова начнется строительство нового бизнес-инкубатора. Надеемся, таким образом в Туле появится целый бизнес-городок. Планируется также создать центр инжиниринга. Он будет поддерживать бизнес, связанный с инновационной и производственной деятельностью, — пояснил Ринат Крюков.

В тестовом режиме запущен новый портал для предпринимателей, где отражена вся информация о мерах государственной поддержки бизнеса.