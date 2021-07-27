На Тульскую область обрушился крупный град: видео

Фото Киры Щегловой.

Сегодня около двух часов дня над Суворовом разразилась сильная гроза с градом. Местные жители прислали в редакцию фото и видео, на которых видно, что град был достаточно крупный, размером с лесной орех.

Стихия бушевала не так долго, однако по данным портала Ventusky в Суворовском районе сегодня выпало за это время до 8 мм осадков.

После Суворова грозовой фронт частично накрыл Тулу. Град выпал в деревне Малевка.

Засняли последствия непогоды? Делитесь фотографиями в комментариях! Или присылайте нам в группу ВКонтакте или директ Instagram.