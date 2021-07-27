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На Тульскую область обрушился крупный град: видео
Фото Киры Щегловой.

На Тульскую область обрушился крупный град: видео

Последствие непогоды туляки обсуждают в соцсетях.

Сегодня около двух часов дня над Суворовом разразилась сильная гроза с градом. Местные жители прислали в редакцию фото и видео, на которых видно, что град был достаточно крупный, размером с лесной орех.

Стихия бушевала не так долго, однако по данным портала Ventusky в Суворовском районе сегодня выпало за это время до 8 мм осадков.

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На Тульскую область обрушился крупный град, Фото: 1
На Тульскую область обрушился крупный град, Фото: 2
На Тульскую область обрушился крупный град, Фото: 3
На Тульскую область обрушился крупный град, Фото: 4
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После Суворова грозовой фронт частично накрыл Тулу. Град выпал в деревне Малевка. 

 

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