новости
новости
Регистрация
Что происходит в пунктах вакцинации Тулы: репортаж Myslo

Что происходит в пунктах вакцинации Тулы: репортаж Myslo

Мы объехали популярные пункты 15 июля. Спойлер: куда-то исчезли все очереди.

Корреспонденты Myslo оценили обстановку в пунктах вакцинации Тулы. Напомним, подобный рейд мы проводили неделю назад. Тогда нас впечатлили огромные очереди, которые выстроились к медицинским кабинетам.

Сегодня же обстановка в пунктах кардинально противоположная. По сравнению с прошлой неделей, людей стало в разы меньше. Возможно, это связано с тем, что первый компонент вакцины некоторые категории граждан должны были поставить до 15 июля.

Мы проехались по шести пунктам.

Городской концертный зал

Накануне в ГКЗ очередь из желающих привиться растянулась до остановки транспорта. В связи с большим ажиотажем было решено продлить работу пункта вакцинации — теперь он работает с 9.00.

Кроме того, вместо 15 медбригад туляков принимают 20.

По состоянию на 13.20 в пункте находилось 15-20 человек.

Галерея
Обстановка в пунктах вакцинации, Фото: 1
Обстановка в пунктах вакцинации, Фото: 2
Обстановка в пунктах вакцинации, Фото: 3
Обстановка в пунктах вакцинации, Фото: 4
Обстановка в пунктах вакцинации, Фото: 5
Обстановка в пунктах вакцинации, Фото: 6
Обстановка в пунктах вакцинации, Фото: 7
Обстановка в пунктах вакцинации, Фото: 8
Обстановка в пунктах вакцинации, Фото: 9
Обстановка в пунктах вакцинации, Фото: 10
Обстановка в пунктах вакцинации, Фото: 11
показать все фотографии

«Гостиный двор»

В «Гостинке», одном из самых популярных пунктов вакцинации, тоже спал ажиотаж. На момент нашего приезда ожидающих прививки в коридоре торгового центра не было.

Галерея
Обстановка в пунктах вакцинации, Фото: 1
Обстановка в пунктах вакцинации, Фото: 2
Обстановка в пунктах вакцинации, Фото: 3
Обстановка в пунктах вакцинации, Фото: 4
Обстановка в пунктах вакцинации, Фото: 5
Обстановка в пунктах вакцинации, Фото: 6
Обстановка в пунктах вакцинации, Фото: 7
показать все фотографии

МФЦ

Обратите внимание, что в работе пункта вакцинации, который находится в МФЦ на ул. Октябрьской, произошли изменения. На двери здания висит вот такое объявление:

Вероятно, из-за этого сегодня желающих привиться в МФЦ оказалось не так много:

Галерея
Обстановка в пунктах вакцинации, Фото: 1
Обстановка в пунктах вакцинации, Фото: 2
Обстановка в пунктах вакцинации, Фото: 3
Обстановка в пунктах вакцинации, Фото: 4
Обстановка в пунктах вакцинации, Фото: 5
показать все фотографии

Московский вокзал

На ж/д вокзале пункт теперь работает только по предварительной записи. Записаться на вакцинацию можно у администратора.

Очередей сегодня мы не застали:

Галерея
Обстановка в пунктах вакцинации, Фото: 1
Обстановка в пунктах вакцинации, Фото: 2
Обстановка в пунктах вакцинации, Фото: 3
Обстановка в пунктах вакцинации, Фото: 4
показать все фотографии

Тульский цирк

Прививочный пункт в цирке работает три дня в неделю — вторник, четверг и суббота с 14.00 до 18.00. И здесь ажиотажа сегодня мы тоже не увидели:

Галерея
Обстановка в пунктах вакцинации, Фото: 1
Обстановка в пунктах вакцинации, Фото: 2
Обстановка в пунктах вакцинации, Фото: 3

«Спар» на Зеленстрое

Последней нашей точкой стал торговый центр «Спар» на проспекте Ленина. Это оказалось единственным местом, где было большое скопление людей.

Галерея
Обстановка в пунктах вакцинации, Фото: 1
Обстановка в пунктах вакцинации, Фото: 2
Обстановка в пунктах вакцинации, Фото: 3
 

Чтобы избежать очередей, минздрав советует записываться на вакцинацию заранее:

  • через портал госуслуг,
  • по телефонам единого центра записи на прием к врачу (800) 450-33-03, (4872) 33-83-77 или на сайте Доктор71,
  • по телефонам единого контактного центра медучреждений, где открыты медицинские кабинеты для вакцинации от COVID-19.

Также минздрав порекомендовал не занимать очередь в пункты вакцинации в ГКЗ и «Гостином дворе» заранее и выбирать для посещения дневные часы, чтобы избежать длительного ожидания.

Кроме того, можно заранее заполнить анкету-опросник и согласие на прививку. Скачать документы можно по ссылкам:
 

Все пункты вакцинации в Тульской области:

 

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 15:20 −3
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
пункт вакцинации
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульский «Арсенал» сегодня сыграет с чешской «Викторией»
Тульский «Арсенал» сегодня сыграет с чешской «Викторией»
По улицам Тулы ездит неисправный общественный транспорт
По улицам Тулы ездит неисправный общественный транспорт
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.