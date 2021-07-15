Что происходит в пунктах вакцинации Тулы: репортаж Myslo

Корреспонденты Myslo оценили обстановку в пунктах вакцинации Тулы. Напомним, подобный рейд мы проводили неделю назад. Тогда нас впечатлили огромные очереди, которые выстроились к медицинским кабинетам.

Сегодня же обстановка в пунктах кардинально противоположная. По сравнению с прошлой неделей, людей стало в разы меньше. Возможно, это связано с тем, что первый компонент вакцины некоторые категории граждан должны были поставить до 15 июля.

Мы проехались по шести пунктам.

Городской концертный зал

Накануне в ГКЗ очередь из желающих привиться растянулась до остановки транспорта. В связи с большим ажиотажем было решено продлить работу пункта вакцинации — теперь он работает с 9.00.

Кроме того, вместо 15 медбригад туляков принимают 20.

По состоянию на 13.20 в пункте находилось 15-20 человек.

«Гостиный двор»

В «Гостинке», одном из самых популярных пунктов вакцинации, тоже спал ажиотаж. На момент нашего приезда ожидающих прививки в коридоре торгового центра не было.

МФЦ

Обратите внимание, что в работе пункта вакцинации, который находится в МФЦ на ул. Октябрьской, произошли изменения. На двери здания висит вот такое объявление:

Вероятно, из-за этого сегодня желающих привиться в МФЦ оказалось не так много:

Московский вокзал

На ж/д вокзале пункт теперь работает только по предварительной записи. Записаться на вакцинацию можно у администратора.

Очередей сегодня мы не застали:

Тульский цирк

Прививочный пункт в цирке работает три дня в неделю — вторник, четверг и суббота с 14.00 до 18.00. И здесь ажиотажа сегодня мы тоже не увидели:

«Спар» на Зеленстрое

Последней нашей точкой стал торговый центр «Спар» на проспекте Ленина. Это оказалось единственным местом, где было большое скопление людей.

Чтобы избежать очередей, минздрав советует записываться на вакцинацию заранее:

через портал госуслуг,

по телефонам единого центра записи на прием к врачу (800) 450-33-03, (4872) 33-83-77 или на сайте Доктор71,

по телефонам единого контактного центра медучреждений, где открыты медицинские кабинеты для вакцинации от COVID-19.

Также минздрав порекомендовал не занимать очередь в пункты вакцинации в ГКЗ и «Гостином дворе» заранее и выбирать для посещения дневные часы, чтобы избежать длительного ожидания.

Кроме того, можно заранее заполнить анкету-опросник и согласие на прививку. Скачать документы можно по ссылкам:

Все пункты вакцинации в Тульской области: