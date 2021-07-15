Что происходит в пунктах вакцинации Тулы: репортаж Myslo
Мы объехали популярные пункты 15 июля. Спойлер: куда-то исчезли все очереди.
Корреспонденты Myslo оценили обстановку в пунктах вакцинации Тулы. Напомним, подобный рейд мы проводили неделю назад. Тогда нас впечатлили огромные очереди, которые выстроились к медицинским кабинетам.
Сегодня же обстановка в пунктах кардинально противоположная. По сравнению с прошлой неделей, людей стало в разы меньше. Возможно, это связано с тем, что первый компонент вакцины некоторые категории граждан должны были поставить до 15 июля.
Мы проехались по шести пунктам.
Городской концертный зал
Накануне в ГКЗ очередь из желающих привиться растянулась до остановки транспорта. В связи с большим ажиотажем было решено продлить работу пункта вакцинации — теперь он работает с 9.00.
Кроме того, вместо 15 медбригад туляков принимают 20.
По состоянию на 13.20 в пункте находилось 15-20 человек.
«Гостиный двор»
В «Гостинке», одном из самых популярных пунктов вакцинации, тоже спал ажиотаж. На момент нашего приезда ожидающих прививки в коридоре торгового центра не было.
МФЦ
Обратите внимание, что в работе пункта вакцинации, который находится в МФЦ на ул. Октябрьской, произошли изменения. На двери здания висит вот такое объявление:
Вероятно, из-за этого сегодня желающих привиться в МФЦ оказалось не так много:
Московский вокзал
На ж/д вокзале пункт теперь работает только по предварительной записи. Записаться на вакцинацию можно у администратора.
Очередей сегодня мы не застали:
Тульский цирк
Прививочный пункт в цирке работает три дня в неделю — вторник, четверг и суббота с 14.00 до 18.00. И здесь ажиотажа сегодня мы тоже не увидели:
«Спар» на Зеленстрое
Последней нашей точкой стал торговый центр «Спар» на проспекте Ленина. Это оказалось единственным местом, где было большое скопление людей.
Чтобы избежать очередей, минздрав советует записываться на вакцинацию заранее:
- через портал госуслуг,
- по телефонам единого центра записи на прием к врачу (800) 450-33-03, (4872) 33-83-77 или на сайте Доктор71,
- по телефонам единого контактного центра медучреждений, где открыты медицинские кабинеты для вакцинации от COVID-19.
Также минздрав порекомендовал не занимать очередь в пункты вакцинации в ГКЗ и «Гостином дворе» заранее и выбирать для посещения дневные часы, чтобы избежать длительного ожидания.
Все пункты вакцинации в Тульской области: