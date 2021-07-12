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Поддельные сертификаты о вакцинации: в Тульской области возбуждено 7 уголовных дел

Поддельные сертификаты о вакцинации: в Тульской области возбуждено 7 уголовных дел

Об этом стало известно на заседании оперштаба в правительстве региона.

Начальник УМВД России по Тульской области Сергей Галкин доложил губернатору Алексею Дюмину, что полиция продолжает рейды по соблюдению масочного режима.

Так, большинство правонарушений полицейские фиксируют в магазинах и на остановках общественного транспорта. По словам Сергея Галкина, выявляется до 10 правонарушителей в неделю.

Также в регионе зафиксированы факты выдачи поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса. Так, в отношении двух медсестер возбуждено семь уголовных дел.

Подобные проверки полиция будет продолжать совместно с Роспотребнадзором и Росгвардией.

Сюжет: Коронавирус
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