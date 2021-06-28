За неделю на туляков составили почти 2000 протоколов за нарушение масочного режима

Фото из архива Myslo.

Начальник тульского УМВД отмечает, что люди не очень охотно надевают маски в транспорте и на остановках. Возможно, из-за жары.

На заседании оперштаба обсудили соблюдение масочного режима в Тульской области. Начальник регионального УМВД Сергей Галкин отметил, что за выходные на нарушителей составили более 300 протоколов, а за неделю — 1971.

– На мой взгляд, ситуация не меняется [в лучшую сторону], а приобретает массовый характер. Например, мы провели рейдовое мероприятие в Заокском районе. Только в течение часа составили материалы на 20 продавцов. Будем увеличивать количество рейдов.

Сергей Галкин отметил, что люди неохотно носят маски в транспорте и на остановках.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поручил продолжать работу в том же режиме.