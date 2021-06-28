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За неделю на туляков составили почти 2000 протоколов за нарушение масочного режима
Фото из архива Myslo.

За неделю на туляков составили почти 2000 протоколов за нарушение масочного режима

Начальник тульского УМВД отмечает, что люди не очень охотно надевают маски в транспорте и на остановках. Возможно, из-за жары.

На заседании оперштаба обсудили соблюдение масочного режима в Тульской области. Начальник регионального УМВД Сергей Галкин отметил, что за выходные на нарушителей составили более 300 протоколов, а за неделю — 1971.

– На мой взгляд, ситуация не меняется [в лучшую сторону], а приобретает массовый характер. Например, мы провели рейдовое мероприятие в Заокском районе. Только в течение часа составили материалы на 20 продавцов. Будем увеличивать количество рейдов.

Сергей Галкин отметил, что люди неохотно носят маски в транспорте и на остановках.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поручил продолжать работу в том же режиме.

Сюжет: Коронавирус
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