В народное обсуждение Программы развития Тульской области уже включились более 10 тысяч человек

Менее двух недель назад в Тульской области стартовало народное обсуждение будущей Программы развития региона до 2026 года.

Самым популярным способом формирования этого важного документа стал специально созданный сайт – программа71.рф. С помощью этой интерактивной онлайн-площадки в процесс разработки новой региональной стратегии включились уже более 10 тысяч жителей!

Напомним, на сайте Программы развития можно как оставлять свои собственные предложения, так и голосовать за наиболее понравившиеся идеи других пользователей. Самые популярные предложения, получившие наибольшее одобрение посетителей сайта, попадают на главную страницу и автоматически становятся предметом рассмотрения экспертов.

Пока среди всех внесенных предложений лидерами по количеству голосов, отданных за них жителями области, являются те, что связаны с инфраструктурными проектами: возведение спортивных сооружений, создание общественных пространств для досуга и отдыха, благоустройство и культурно-развлекательные объекты.

Самые популярные предложения уже отмечены экспертами и участниками команды Программы развития. Например, депутат Госдумы Виктор Дзюба отметил две инициативы по строительству плавательных бассейнов – в Богородицке и в тульском поселке Косая Гора. За первый на момент подготовки статьи проголосовало свыше 2600 человек, за второй – около 2000. Кроме того, почти 2400 лайков получила идея создания парка культуры и отдыха в Мясново. Виктор Дзюба отметил активность жителей этих территорий и обещал оказать содействие «продвижению» инициатив: пообещал, что будет отстаивать их на региональном экспертном совете.

Уполномоченный представитель губернатора Тульской области по работе с муниципалитетами Надежда Школкина обращает внимание на то, что среди предложений, выносимых жителями области на рассмотрение экспертов, есть как масштабные, требующие самого серьезного подхода и проработки (например, отмеченная жителями ряда районов проблема водоподготовки, водоотведения и очистных сооружений), так и по-настоящему оригинальные. Например, Надежда Школкина считает интересным и перспективным предложение из Донского по поводу создания бренда «Тульское качество». Эта идея не только креативна, но и патриотична – она поддерживает интересы местных производителей и расширяет возможности продвижения товаров, выпущенных на тульской земле. В унисон этой инициативе – идея алексинской семьи пчеловодов Зубковых по развитию агротуризма. Экскурсии и выездные туры в небольшие и крупные хозяйства могут помочь привлечению инвестиций, разогреть интерес молодежи к сельской, фермерской жизни и рекламировать чистую, полезную продукцию. Надежда Школкина уверена, что именно с таких народных инициатив и рождаются большие проекты, делающие нашу жизнь лучше и интереснее.

Еще раз отметим, что сайт программа71.рф – это реальный шанс повлиять на будущее области. Призываем всех неравнодушных читателей подключиться к разработке Программы развития региона, внести свои идеи и предложения и стать инициатором перемен к лучшему в любимом городе, поселке, во всей области!