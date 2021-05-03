Топ-5 событий недели: народное обсуждение будущего Тульской области, пасхальные яйца, объединение Тулы с Рязанью

Начался сбор предложений жителей области в Программу развития региона

В понедельник по поручению губернатора Алексея Дюмина стартовал новый этап формирования Программы развития Тульской области до 2026 года — народное обсуждение. Каждый житель области может внести свои предложения в главный стратегический документ региона, определяющий его будущее. Сделать это можно как на специальных народных слушаниях, так и — что самое главное! — онлайн, на специальном сайте программа71.рф. Заходите, вносите свои предложения, оценивайте предложения других. Эксперты из команды Программы-2026 обещают, что будет услышана каждая идея.

Пасхальные яйца с вензелями и птичками

В канун праздника Пасхи в филиале Государственного исторического музея Музейного квартала Тулы открылась выставка подвесных пасхальных яиц. Подвесные — значит с отверстием для ленты с бантом внизу и петлей вверху. Такие яйца подвешивали в красный угол под иконы, а на Императорском фарфоровом заводе даже существовал церемониальный процесс надвязки бантов на расписанные яйца.

Выставка из собрания Государственного исторического музея по-настоящему уникальна. Самый ранний из представленных экспонатов датирован 1830-ми годами. Это вам не современный ширпотреб, когда праздничные яички красят специальными наборами из пакетика, луковой шелухой или чаем каркаде.

Старинные фарфоровые яйца есть с цветочной росписью или с птичками, большие и миниатюрные, с вензелями и гербами, городскими пейзажами и даже расписанные библейскими сюжетами. Всего на выставке представлены 30 яиц. Гордость экспозиции — уникальная фаянсовая икона «Воскресение Христово», изготовленная на Императорском Киево-Межигорском казенном фаянсовом заводе в 1840-х годах.

Важно помнить, что Тульский филиал Государственного исторического музея все майские каникулы работает без выходных. А значит, есть повод и время познакомиться с этой страницей истории нашей страны.

Туляки впервые отметили День работника скорой помощи

На минувшей неделе в России впервые отметили День работников скорой помощи, который был официально учрежден ровно год назад, в разгар пандемии коронавируса. Сделано это было в знак глубокого уважения перед всеми врачами, медсестрами, фельдшерами, водителями и диспетчерами скорой помощи.

С профессиональным праздником работников скорой помощи поздравил губернатор Алексей Дюмин:

– Ваш вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией неоценим. В вашем непростом деле как нигде важны скорость, решительность и собранность. И вы демонстрируете эти качества каждый день — без выходных и праздников. Спасаете людей, порой рискуя собой и отдавая этому все силы.

Символично, что празднование Дня работников скорой помощи совпало с сообщением о том, что в Тульской области на территории опережающего социально-экономического развития «Ефремов» будут производить машины скорой помощи. В этот проект инвестировано около 55 млн рублей, будет создано более 30 рабочих мест.

В Тулу приезжала чемпионка мира по шахматам Александра Костенюк

В Туле побывала Александра Костенюк — чемпионка мира по шахматам, а также десятая женщина в мире, которой было присвоено звание международного гроссмейстера среди мужчин. Много времени Александра уделяет пропаганде этого замечательного вида спорта в мире, но в Туле оказалась впервые.

Символично, что этот приезд состоялся именно сейчас, ведь очень скоро будет еще одно знаковое событие, связанное с шахматами. В мае отмечает 70-летие наш земляк, гроссмейстер Анатолий Карпов. С Александрой Костенюк их также роднит любопытное совпадение. Анатолий Карпов — двенадцатый чемпион мира среди мужчин, а Александра Костенюк — двенадцатая чемпионка мира среди женщин.



Фото: https://www.ruchess.ru.

В атриуме Тульского кремля с участием чемпионки прошло вручение наград победителям и участникам Всероссийского проекта «Шахматы в школах». Этот проект объединяет более 100 школ и 12 000 детей Тульской области. В России он работает более семи лет, Тульская область присоединилась к нему в 2018/2019 учебном году.

Двадцать передовиков тульского проекта «Шахматы в школах» в возрасте от 7 до 14 лет приняли участие в сеансе одновременной игры, и один из них даже завершил свою партию вничью. Причем именитая гостья предложила разойтись миром сама, заметив потом, что если бы ее юный соперник так не волновался, он мог бы и еще улучшить выгодную для себя позицию.

Все участники сеанса одновременной игры получили в подарок книгу Александры Костенюк «Играй, как я!» с автографом и наилучшими пожеланиями. Семи учителям из Тулы и области вручили личные благодарственные письма от президента Федерации шахмат России Андрея Филатова.

Также чемпионка мира посетила сразу две «Ясных Поляны» – на фабрике с одноименным названием она изготовила своими руками тульский пряник, а в усадьбе «Ясная Поляна» пообщалась с директором Екатериной Толстой. В ходе этой беседы, между прочим, обсуждались некоторые интересные задумки по пропаганде шахмат, до которых, как известно, граф Лев Николаевич был большой охотник.

Надо ли скрещивать коня и трепетную лань, а Тулу объединять с Рязанью?

На минувшей неделе в очередной раз взбудоражили своими идеями реорганизаторы. Просто сравнять с землей многострадальный подземный переход на улице Каминского — это уже слишком мелко. Теперь некие урбанисты, написавшие о своем проекте целую книгу, предложили объединить Тулу, Калугу и Рязань в единый регион. Это, по их мнению, позволит решить проблему оттока россиян в города-миллионники.

Как водится, для весомости проекта его обосновали абсолютно неизвестным большинству людей в России словом — концепцией синурбий, посчитав, что если из одного города в другой по железной дороге можно будет доехать за полтора часа, это позволит добиться наиболее комфортных условий для проживания и работы. Из Тулы в Рязань за 1,5 часа — это, конечно, хм… Но из Рязани в Калугу за столько же — тысячу раз хм, а ведь без этого всякая синурбия теряет смысл.

Но неожиданно эту идею поддержал депутат Госдумы от Татарстана Олег Морозов, посчитавший, что Тула, Рязань и Калуга, объединившись, могли бы стать мощным экономическим субъектом. Оно, конечно, Калуга когда-то и была частью Тульской области, а Тула входила в Рязанское княжество, но в чем может быть экономическая мощь нового образования в наши времена, депутат от Татарстана так и не пояснил. Наиболее емко, известной цитатой из Черномырдина, это предложение прокомментировал депутат Государственной Думы от Калужской области Геннадий Скляр: «У кого руки чешутся — чешите в другом месте».