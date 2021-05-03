В Туле на продажу выставлена зареченская автостанция

На «Авито» на продажу выставлен земельный участок, на котором расположена ныне закрытая автостанция «Зареченская» в Туле.

Площадь участка, расположенного по адресу улица Галкина, 1, составляет 6441 м2. Стоимость автостанции – 49 999 999 рублей.

Напомним, автостанция «Заречье» прекратила работу с 16 января. Маршруты были перераспределены на новые станции — Северную (ул. Октябрьская, 297-а) и Восточную (ул. Оборонная, 83). Еще несколько автобусов будут приходить на автовокзал на улице 9 Мая.