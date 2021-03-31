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В Донском разыскивают пропавшую женщину

В Донском разыскивают пропавшую женщину

Внимательно посмотрите на фотографию: возможно, вы видели этого человека.

В Донском пропала 32-летняя Оксана Михайловна Комкова. О ее местонахождении ничего не известно с 27 марта. К поискам пропавшей присоединились волонтеры отряда «Лиза Алерт».

Приметы: 170 см, нормальное телосложение, зеленые глаза, черные волосы.

Была одета: черная куртка с голубым капюшоном, синяя шапка, синие джинсы, черные зимние сапоги.

Особые приметы: на плече есть татуировка в виде розы.

Знаете что-нибудь о местонахождении пропавшей женщины? Сообщайте по телефонам 8 (800) 700-54-52, 02, 102, 112.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 15:35 0
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