Тульские медики получили премию «Врач с большой буквы»

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Она была присуждена по результатам экспертной оценки качества медицинской помощи.

Врачи из Тулы, Алексина, Новомосковска и Щекино стали лауреатами премии за выдающийся вклад и высокий уровень профессионализма в оказании медпомощи пациентам с COVID-19 по результатам экспертной оценки качества медицинской помощи.

Премия «Врач с большой буквы» была учреждена компанией «АльфаСтрахование – ОМС» при поддержке минздрава и территориального Фонда ОМС Тульской области.

– Год назад медработники региона столкнулись с непростым испытанием. Пандемия коронавируса потребовала быстро осваивать новые знания по диагностике, лечению инфекции и оперативно применять их на практике. Ежедневный самоотверженный труд врачей, медсестер и фельдшеров был сопряжен с риском для здоровья, длительной разлукой с семьей. Премия – заслуженная награда за их мужество и профессионализм, – отметил министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк.

Символом премии стала горящая свеча, а девизом – известное выражение «Светя другим, сгораю сам». Эти слова о самопожертвовании во имя спасения людей определяют суть врачебного подвига.

Обладателями титула «Врач с большой буквы» стали врачи, признанные лучшими по результатам экспертной оценки качества медицинской помощи в 2020 году:

врач-анестезиолог-реаниматолог Тульской областной клинической больницы Ирина Викторовна Раш,

врач-инфекционист Тульского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Любовь Васильевна Драчева,

врач-терапевт Центра здоровья Тульской городской клинической больницы скорой медицинской помощи им. Д. Я. Ваныкина Елена Валерьевна Чемеркина,

врач-пульмонолог, заведующая инфекционным отделением городской больницы № 10 г. Тулы Елена Сергеевна Пластинина,

врач инфекционного госпиталя № 2 городской больницы № 11 г. Тулы Ярослав Владимирович Шарыкин,

врач-терапевт инфекционного отделения Алексинской районной больницы № 1 имени профессора В. Ф. Снегирева Вадим Владимирович Курдин,

врач-терапевт отделения общей практики № 1 филиала № 3 Новомосковской городской клинической больницы Максим Сергеевич Долгополов,

врач-терапевт Щекинской районной больницы Олег Игоревич Юдаков.