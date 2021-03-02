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Тульские медики получили премию «Врач с большой буквы»
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Тульские медики получили премию «Врач с большой буквы»

Она была присуждена по результатам экспертной оценки качества медицинской помощи.

Врачи из Тулы, Алексина, Новомосковска и Щекино стали лауреатами премии за выдающийся вклад и высокий уровень профессионализма в оказании медпомощи пациентам с COVID-19 по результатам экспертной оценки качества медицинской помощи.

Премия «Врач с большой буквы» была учреждена компанией «АльфаСтрахование – ОМС» при поддержке минздрава и территориального Фонда ОМС Тульской области.

– Год назад медработники региона столкнулись с непростым испытанием. Пандемия коронавируса потребовала быстро осваивать новые знания по диагностике, лечению инфекции и оперативно применять их на практике. Ежедневный самоотверженный труд врачей, медсестер и фельдшеров  был сопряжен с риском для здоровья, длительной разлукой с семьей. Премия – заслуженная награда за их мужество и профессионализм, – отметил министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк. 

Символом премии стала горящая свеча, а девизом – известное выражение «Светя другим, сгораю сам». Эти слова о самопожертвовании во имя спасения людей определяют суть врачебного подвига.

Обладателями титула «Врач с большой буквы» стали врачи, признанные лучшими по результатам экспертной оценки качества медицинской помощи в 2020 году:

  • врач-анестезиолог-реаниматолог Тульской областной клинической больницы Ирина Викторовна Раш,
  • врач-инфекционист Тульского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Любовь Васильевна Драчева,
  • врач-терапевт Центра здоровья Тульской городской клинической больницы скорой медицинской помощи им. Д. Я. Ваныкина Елена Валерьевна Чемеркина,
  • врач-пульмонолог, заведующая инфекционным отделением городской больницы № 10 г. Тулы Елена Сергеевна Пластинина,
  • врач инфекционного госпиталя № 2 городской больницы № 11 г. Тулы Ярослав Владимирович Шарыкин,
  • врач-терапевт инфекционного отделения Алексинской районной больницы № 1 имени профессора В. Ф. Снегирева Вадим Владимирович Курдин,
  • врач-терапевт отделения общей практики № 1 филиала № 3 Новомосковской городской клинической больницы Максим Сергеевич Долгополов,
  • врач-терапевт Щекинской районной больницы Олег Игоревич Юдаков.

Всего в рамках премии «Врач с большой буквы» были отмечены заслуги более ста врачей из 12 регионов России.

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вчера, в 19:42 0
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