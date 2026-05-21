Торжественная церемония вручения III Национальной премии имени Д. С. Лихачёва прошла 20 мая на исторической сцене Малого театра России в рамках международного фестиваля «Интермузей БРИКС+». В этом году на конкурс поступило более тысячи заявок из 83 регионов страны, а в финал вышли только 114 участников.

Для Натальи Новиковой эта победа стала особенно долгожданной: в прошлом году она уже претендовала на звание лучшего экскурсовода России. Сегодня методист музея-заповедника «Куликово поле» поднялась на сцену за заслуженной наградой и пригласила гостей церемонии посетить Музей Куликовской битвы.

Наталья Львовна работает в музейном комплексе в Моховом с момента его открытия в 2016 году. Жюри отметило не только её авторские экскурсии по экспозиции «Сказание о Мамаевом побоище. Новое прочтение», но и большую наставническую работу. Новикова помогает готовить новых экскурсоводов — местных школьников, которые знакомят гостей с историей Куликова поля.

Сегодня она разрабатывает программы для самых разных посетителей: семей с детьми, паломников, корпоративных групп, женщин-путешественниц и даже профессиональных историков и археологов. Экскурсии Натальи Новиковой сочетают научный подход, живые истории, интерактив и элементы театрализации.

Министр культуры России Ольга Любимова во время церемонии подчеркнула, что само попадание в число номинантов премии Лихачёва уже является признанием высокого профессионализма:

— Стать номинантом премии Лихачёва — это уже колоссальная победа и показатель большого труда. Вы вносите значимый вклад в развитие отечественной культуры и служите примером самоотдачи и любви к избранному делу.

Всего в 2026 году музей-заповедник «Куликово поле» шесть раз прозвучал среди номинантов премии. В шорт-лист вошли проекты «Куликово поле: поле битвы — поле жизни» и «Куликово поле: практика природных путешествий», сообщает пресс-служба музея. Также на персональные награды претендовали сотрудники музея Ольга Бурова, Татьяна Гриценко и Евгений Спириденков.