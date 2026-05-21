Как отмечают в министерстве, терапевт оценивает состояние пациента и определяет, действительно ли ему нужна консультация узкого специалиста. Это позволяет снизить нагрузку на эндокринологов и избежать необоснованных обращений.

Кроме того, перед направлением врач может назначить базовые обследования и анализы, например: ЭКГ, УЗИ или лабораторную диагностику. Благодаря этому пациент приходит к эндокринологу уже с готовыми результатами, а лечение начинается быстрее.

Также участковый терапевт знает историю болезни пациента, информацию о хронических заболеваниях и принимаемых препаратах. Это помогает выстроить комплексный подход к лечению.

Записаться к терапевту можно:

через портал «Доктор71» или «Госуслуги»;

через чат-бот в мессенджере «Макс»;

в поликлинике по месту жительства.

При этом напрямую к эндокринологу могут попасть пациенты, состоящие на диспансерном учёте, а также те, кому повторный визит назначил сам специалист.

Главный эндокринолог Тульской области Светлана Прилепа пояснила, что жалобы пациентов далеко не всегда связаны именно с эндокринной системой.

«Терапевт назначает базовые анализы, координирует обследование и при необходимости направит к узким специалистам. Это экономит время и помогает быстрее начать правильное лечение. Например, пациенты нередко жалуются на выпадение волос, при обследовании обнаруживается анемия, а эндокринная система при этом оказывается в норме», — отметила специалист.

В минздраве напомнили, что ранняя диагностика заболеваний и своевременное лечение остаются одной из ключевых задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».