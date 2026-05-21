Музей-усадьба Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» приглашает молодых дизайнеров создать коллекции, вдохновленные жизнью и творчеством великого писателя.

«Цилиндр, ичиги, толстовка» — проект яснополянского музея, в котором мода и театр объединяются вокруг творчества Льва Толстого и общей задачи — сделать классическое современным.

В рамках проекта молодые дизайнеры передадут жизненную философию писателя через модные образы и ответят на вопрос, во что бы одевался сегодня он сам и те, кому созвучны его ценности. Название проекта отражает эволюцию отношения Льва Толстого к одежде: от следования строгим канонам светской моды до создания собственного неповторимого стиля.

К участию приглашаются дизайнеры одежды из России в возрасте от 18 до 35 лет. Для участия необходимо заполнить заявку на конкурс. К заявке нужно приложить мотивационное письмо и портфолио в формате PDF. Заявки принимаются до 15 июля, имена 10 участников лаборатории будут объявлены 24 августа.

Исследовательская лаборатория пройдет с 16 по 20 сентября. Участников ждет углубленное знакомство с бытом писателя и его жизнью в Ясной Поляне, лекции и мастер-классы. Музей берет на себя расходы по пребыванию участников в Ясной Поляне и оплачивает проезд.

По итогам лаборатории дизайнеры предложат эскизы и концепции тематических коллекций, а затем отошьют по пять моделей. Они будут представлены на театрализованном показе в яснополянской усадьбе летом следующего года — широкой публике их продемонстрируют студенты Высшей школы сценических искусств (Театральной школы Константина Райкина).

Лучшие наряды будут взяты в производство модным домом BITTE_RUHE.

Также дизайнеры поучаствуют в разработке новой линейки сувенирной продукции музея и выставке «Философия Толстого в моде», которая состоится осенью 2027 года.

Проект «Цилиндр, ичиги, толстовка» реализуется музеем-усадьбой Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» при поддержке Благотворительного фонда Владимира Потанина. Партнеры проекта — Высшая школа сценических искусств (Театральная школа Константина Райкина), Школа дизайна НИУ ВШЭ и модный дом BITTE_RUHE.

