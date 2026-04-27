Фото Тульского музейного объединения.

Художники работают на грани фигурации и чистого переживания формы.

В своем творчестве они исследуют, как человек собирает реальность из цвета и линии, используя общий язык: черный контур, напряженные цветовые конфликты и поиск равновесия. Об этом рассказали в Тульском музейном объединении.

Перед зрителем не готовые смыслы, а интерфейс для запуска собственного восприятия. Работа не объясняет, она провоцирует взгляд искать опору, узнавать форму и соотносить ее с уже знакомым.

В этом пространстве зритель перестает быть наблюдателем. Он становится участником, который завершает работу своим взглядом, одновременно осмысливая и проживая происходящее.

Художники действуют по-разному, именно поэтому их работы важно видеть вместе. Андрей Лаврентьев работает с формой так, будто ее нужно удержать. Его линия собирает, фиксирует и выстраивает структуру.

Татьяна Постоловская оставляет форму в движении, в состоянии, где она продолжает меняться, не закрепленная контуром.

Увидеть экспозицию можно до 25 мая. 12+