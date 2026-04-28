С 2021 года в России 28 апреля ежегодно отмечается профессиональный праздник — День работника скорой медицинской помощи (СМП).

Дата была установлена постановлением Правительства России. До этого сотрудники скорой праздновали эту дату неофициально как день основания своей службы.

Во вторник заместитель министра спорта России, заместитель председателя ОКР Александр Никитин встретился с коллективом подстанции № 3 города Тулы и поздравил врачей, фельдшеров и других сотрудников с их профессиональным праздником.

«Сотрудники скорой помощи — люди особой закалки и высокого профессионализма, — сказал Никитин. — Ежедневно они стоят на передовой борьбы за жизнь и здоровье людей. Они первыми приходят на помощь в самых сложных и экстренных ситуациях. В период пандемии врачи скорой помощи проявили истинное мужество и стойкость. Без сомнения, их тяжелый труд заслуживает глубочайшего уважения».

Для работы подстанции Никитин подарил несколько планшетов, а также привез сотрудникам символический подарок — плюшевых олимпийских мишек, являющихся талисманом олимпийского движения России.

«На спортивных соревнованиях ваши коллеги всегда рядом, всегда готовы прийти на помощь. Вы, можно сказать, наша настоящая медицинская олимпийская сборная», — отметил Никитин.

Подстанция Зареченского района Тулы была построена и введена в эксплуатацию в 1984 году. В настоящее время на объекте трудятся 65 выездных сотрудников и 29 водителей, ежедневно на сутки выходит семь выездных бригад скорой медицинской помощи. С 2024 года временно исполняющим обязанности главного врача подстанции является Александр Воробьев.