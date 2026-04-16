Картину Куинджи вернули в Тульский музей изобразительных искусств

Несколько месяцев полотно было частью выставки «Архип Куинджи. Иллюзия света» в Государственном Русском музее Санкт-Петербурга.

Шедевр, созданный в 1873 году, открывает цикл валаамских пейзажей. Илья Репин считал именно эти работы началом уникального творческого пути мастера. Лето на острове Валаам на Ладожском озере стало для художника настоящим источником вдохновения. Уроженца Крыма поразила суровая природа этих мест: мрачные леса, извилистые протоки, величественная красота Русского Севера. В своих произведениях Куинджи умело сочетал реализм с романтическими мотивами.

На картине «На Валааме» передний план намеренно высветлен. В сочетании с сумрачной чащей и тревожным небом это придаёт полотну загадочное, почти мистическое настроение.

Увидеть работу можно в основном зале музея.