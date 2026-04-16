Картину Куинджи вернули в Тульский музей изобразительных искусств

Несколько месяцев полотно было частью выставки «Архип Куинджи. Иллюзия света» в Государственном Русском музее Санкт-Петербурга.

Шедевр, созданный в 1873 году, открывает цикл валаамских пейзажей. Илья Репин считал именно эти работы началом уникального творческого пути мастера. Лето на острове Валаам на Ладожском озере стало для художника настоящим источником вдохновения. Уроженца Крыма поразила суровая природа этих мест: мрачные леса, извилистые протоки, величественная красота Русского Севера. В своих произведениях Куинджи умело сочетал реализм с романтическими мотивами.

На картине «На Валааме» передний план намеренно высветлен. В сочетании с сумрачной чащей и тревожным небом это придаёт полотну загадочное, почти мистическое настроение.

Увидеть работу можно в основном зале музея.

Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 16 апреля: небольшие осадки и до 15 градусов тепла

сегодня

140

2297

4

Жизнь Тулы и области
Призвали вопреки диагнозам: призывник из Донского оспорил призыв в армию через суд

сегодня

68

2042

6

Жизнь Тулы и области
Стало известно, где построят новый корпус Ваныкинской больницы в Туле

вчера

129

4871

-10

Жизнь Тулы и области
Тульский драмтеатр реконструируют за 8,3 миллиарда рублей

сегодня

50

1364

2

Трудовая династия: тульская семья 230 лет работает на Тулагорводоканале
Трудовая династия: тульская семья 230 лет работает на Тулагорводоканале
Что строят в Тульской области: министр рассказал о тенденциях развития отрасли
Что строят в Тульской области: министр рассказал о тенденциях развития отрасли

