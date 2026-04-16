Трудовая династия: тульская семья 230 лет работает на Тулагорводоканале

Губернатор Дмитрий Миляев осмотрел парк техники предприятия, механический цех, встретился с сотрудниками. В частности, пообщался с представителями трудовой династии Волковых — Штукатуровых — Миненковых. Их общий трудовой стаж составляет более 230 лет.

Гендиректор «Тулагорводоканала» Андрей Филанчев представил губернатору главного диспетчера предприятия Елену Миненкову, которая отдала работе на водоканале 25 лет жизни: «Вот, кто у нас смотрит за водой днём и ночью, отслеживает все параметры, собирает информацию, координирует технологическую работу».

Губернатор поинтересовался у Елены Александровны, что изменилось в ее работе за 25 лет.

«Работать стало интереснее! Автоматизация процессов сбора информации, например, мы уже видим и отслеживаем все отклонения на линиях, на узлах, это позволяет нам оперативно принимать решения и быстро устранять аварийную ситуацию», — ответила Елена.

«Мы тут все наперегонки друг друга хвалим за эти 55 км магистральных труб, которые мы переложили. И в планах ещё 20. Как по вашим ощущениям, обращений от людей стало меньше?» — спросил Миляев.

«Конечно, это заметно. Аварийность стала меньше, качество воды стало лучше. Это можно отслеживать по обращениям в диспетчерскую и результатам отбора проб воды», — ответила Елена.

«Если вы пришли домой, повернули вентиль крана и не потекла вода, знаете, кто за это несёт ответственность», — улыбнулся губернатор, показав на гендиректора АО «Тулагорводоканала» Андрея Филатчева.

«Все мы привыкли к благам, они воспринимаются как нечто само собой разумеющееся, и никто не задумывается о том, что за этим лежит труд большого количества людей», — отметил Миляев.

АО «Тулагорводоканал» — ведущий поставщик услуг водоснабжения и водоотведения в регионе. На предприятии работают 1380 человек, включая трудовые династии Волковых и Миненковых с общим стажем более 40 лет.

С 2018 года компания ежегодно закупает не менее 8 единиц спецтехники, а в 2025 году — 14 единиц. В обслуживании находится свыше 1600 км водопроводных и около 600 км канализационных сетей.

С 2023 года в областном центре идёт масштабная модернизация коммунальной инфраструктуры благодаря концессионным инвестициям и казначейским инфраструктурным кредитам.

С 2018 года при федеральной, региональной и городской поддержке заменено более 55 км магистральных водоводов; объём финансирования — 2,62 млрд руб. С 2025 года начата реконструкция Медвенско-Осетровского водозабора (диаметр 900 мм, длина ~20 км).

В 2024 году предприятие за собственный счёт приступило к инвестпрограмме по водоотведению: строительству сетей и II очереди очистных сооружений в п. Хомяково. В 2026 году завершится первый этап реконструкции цеха механического обезвоживания осадка на очистных сооружениях Тулы.