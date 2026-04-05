«Ожерелье Востока»: тульский театр моды «Стиль» стал победителем дизайн-конкурса в Пекине

Конкурс прошел при поддержке Российского культурного центра в Пекине и АНО «Центр международного сотрудничества МИР».

Более 300 участников из разных регионов России приехали в Пекин, чтобы представить своё творчество на суд высокого жюри, в состав которого вошли эксперты модной индустрии из Китая, художники и дизайнеры.

Театр моды «Стиль» представил на фестивале четыре коллекции и получил два первых и два вторых места.

«Золото» конкурса в номинации «Этно-стиль в современной интерпретации» получили коллекции «На красный лад» и юный дизайнер Тимофей Мотох с коллекцией «Добромила».

«Серебро» получили коллекция «Город мастеров» в номинации «Узоры родного края» и «Принцесса далекой Галактики» в номинации «Сценический костюм».

Художественный руководитель и режиссёр «Стиля» Елена Сергеева, руководитель Школы моды, дизайнер театра моды Елена Мотох.