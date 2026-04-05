  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Культура
  4. «Ожерелье Востока»: тульский театр моды «Стиль» стал победителем дизайн-конкурса в Пекине - Новости культуры, музыки, искусства Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

«Ожерелье Востока»: тульский театр моды «Стиль» стал победителем дизайн-конкурса в Пекине

В столице Китая состоялся масштабный международный творческий конкурс.

Фото предоставлены Еленой Сергеевой.

Конкурс прошел при поддержке Российского культурного центра в Пекине и АНО «Центр международного сотрудничества МИР».

Более 300 участников из разных регионов России приехали в Пекин, чтобы представить своё творчество на суд высокого жюри, в состав которого вошли эксперты модной индустрии из Китая, художники и дизайнеры.

Театр моды «Стиль» представил на фестивале четыре коллекции и получил два первых и два вторых места.

«Золото» конкурса в номинации «Этно-стиль в современной интерпретации» получили коллекции «На красный лад» и юный дизайнер Тимофей Мотох с коллекцией «Добромила». 

«Серебро» получили коллекция «Город мастеров» в номинации «Узоры родного края» и «Принцесса далекой Галактики» в номинации «Сценический костюм». 

Художественный руководитель и режиссёр «Стиля» Елена Сергеева, руководитель Школы моды, дизайнер театра моды Елена Мотох. Подробнее прочитать о театре моды «Стиль» можно в нашем блоге «Школа юных журналистов». 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
вчера, в 18:00 +1
Другие статьи по темам
Событие
Ожерелье Востока театр моды Стиль
Люди
Елена Сергеева Елена Мотох
Место
Тула Пекин
Жизнь Тулы и области
Погода 5 апреля: в Туле пасмурно и ветрено

вчера

264

3681

3

Жизнь Тулы и области
Дмитрий Миляев: «В Тульской области построим фиджитал-центр, ледовую арену и зал единоборств»

вчера

39

830

-7

Дежурная часть
В Туле автомобиль «родил» покрышку

вчера

33

1401

0

Спорт
«Арсенал» дома проиграл «Факелу»: фоторепортаж Myslo 

вчера

29

4170

2

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Дмитрий Миляев: «Больше половины заявок на участие в программе «Герой 71» поступает из окопов»
Дмитрий Миляев: «Больше половины заявок на участие в программе «Герой 71» поступает из окопов»
Тульская шахматистка заняла третье место на чемпионате России
Тульская шахматистка заняла третье место на чемпионате России

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.