Дмитрий Миляев: «Больше половины заявок на участие в программе «Герой 71» поступает из окопов»

Глава региона отметил, что центр «Герой 71» — это МФЦ для участников СВО и членов их семей, куда можно обращаться по самым разным вопросам и проблемам.

Проект «Герой 71» — это программа поддержки участников СВО, помогающая ветеранам и участникам строить карьеру и получать образование после окончания службы. Он реализуется по поручению Президента РФ и является продолжением федерального проекта «Время героев». Федеральный перечень образовательных модулей Тульская область расширила до 15 различных направлений.

«Благодаря этому каждый участник СВО имеет возможность определиться с тем, чем он хотел заниматься дальше: построить карьеру в органах власти, трудоустроиться на крупные предприятия, реализовать себя в спорте — тренером или спортсменом, работать с молодежью, стать фермером или предпринимателем и т. д. В каждом модуле своя программа обучения, — сказал Дмитрий Миляев.

Подать заявку для участия в проекте просто — через электронный портал «Герой 71», там же можно отслеживать, как она обрабатывается.

«С моей точки зрения проект сегодня работает достаточно неплохо. Количество заявок увеличивается и больше половины из них приходят из окопов - с передовой. Ребята продолжают служить, но задумываются уже над тем, как будут строить жизнь после. Понятно, что эти заявки имеют некий отложенный эффект реализации, когда ребята будут возвращаться. Но благодаря этому мы уже сегодня понимаем, куда нам предстоит прилагать усилия».

Глава региона подчеркнул, что проект «Герой 71» пользуется популярностью не только в Тульской области, но уже есть запросы и от бойцов из других регионов.

«Популярность проекта подтверждает и тот факт, что у нас более 250 заявок от бойцов из других регионов, а значит о проекте знают и за пределами Тульской области», — сказал губернатор.

Также Дмитрий Миляев отметил, что в дополнение к федеральным льготам при получении профессионального образования Тульская область предоставляет региональную меру поддержки:

«Если человеку не хватает по какой-то причине федеральных квот в рамках льготной программы обучения, то мы берем на себя эти расходы и компенсируем ему 95% стоимости платного обучения», — пояснил глава региона.

Также Дмитрий Миляев рассказал, что в регионе будет расширен перечень модулей программ «Герой 71». Решение об этом было принято по итогам недавней встречи с представительницами женских бизнес-сообществ. Этот модуль направлен на помощь жёнам участников СВО реализовать свой потенциал в сфере предпринимательства.