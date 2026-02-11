В Туле обсудили кадровые вызовы и стратегию развития рынка труда до 2032 года

В региональном правительстве состоялось заседание рабочей группы по развитию рынка труда и созданию условий для занятости.

Участие во встрече приняли представители областных министерств, Тульской областной Думы, отделения Фонда ОМС, профсоюзов, объединений промышленников и машиностроителей, а также налоговой службы и регионального отделения Центробанка.

Зампред правительства Тульской области Дмитрий Марков напомнил, что с 1 марта по 30 апреля на портале «Работа России» стартует Всероссийский опрос работодателей. Его итоги лягут в основу долгосрочного прогноза потребностей экономики в кадрах — на ближайшие семь лет. Полученные данные позволят скорректировать систему подготовки специалистов с учетом реального запроса рынка. Как подчеркнул Марков, снижение дефицита кадров и закрытие потребностей предприятий — приоритетные задачи нового национального проекта «Кадры».

Заместитель министра труда и социальной защиты Тульской области Светлана Ильюшина представила актуальную картину регионального рынка труда и кадровый прогноз до 2032 года. По ее словам, заметнее всего численность занятых вырастет в сельском хозяйстве, строительстве, здравоохранении, социальной сфере, IT, гостиничном бизнесе и общественном питании. В то же время в обрабатывающих производствах, торговле и образовании ожидается снижение кадровой потребности.

Участники заседания подчеркнули: эффективно решать вопросы нехватки специалистов, их подготовки и переподготовки можно только при тесной координации всех ветвей и уровней власти. Только совместная работа позволит сформировать конкурентоспособный кадровый резерв, способный обеспечить устойчивое развитие экономики региона.