«Мои картины хотели показать психиатру»: Александр Багно открыл персональную выставку «Подъем/Отложить на 5 минут»

Фото Алексея Пирязева.

Сложно вообразить что-то более яркое, чем ультрамариново-желтые холсты тульского художника Александра Багно. Образ «уторыбок» настолько захватил его, что он создал целую серию с этими фантастическими героями. Чего они только не делают на полотнах: и попкорн едят, и участвуют в олимпийских играх, и даже играют в баскетбол!





Легкие и веселые сюжеты каждой картины таят в себе глубокий смысл. Картины Багно учат не унывать и радоваться жизни, не боятся ошибаться и выделяться из серой массы.





Художник корпел над каждой работой не меньше полугода.

— Мои работы кажутся простыми и графичными, но на самом деле на полотнах не меньше 10 слоев краски, поэтому они такие яркие. В основе каждой картины — слои масла цвета ультрамарина, затем под каждый предмет плотна нанесен белый цвет, чтобы оттенки не смешивались и не выглядели грязно. Так мне удается достичь такого эффекта яркости и чистоты каждого элемента.

Нет равных Багно и в создании арт-объектов. На этот раз художник смастерил «Золотой душ» с рыбками ярко-желтого цвета.

— Если у вас будет сложный день, вас одолеет усталость и грусть, просто приходите и вставайте под этот яркий душ — обещаю, вам точно станет «теплее» и спокойнее.

Саша еще и ведущий актер тульского театра «Эрмитаж». Кто же он — мастер сцены или кисти?

— Я артист — тот, кто вмещает в своей жизни любое искусство. Я бы мог еще и петь — нас этому учат в театре, — но у меня пока не очень хорошо получается, — шутит художник.

Вообще, у Багно отменное чувство юмора, и он может рассмешить даже самого скептически настроенного зрителя. Так он шутливо рассказал про свое творческое становление:

— Когда я был маленьким, я рисовал яркие и странные картины. Мои родители постоянно говорили, что их нужно кому-то показать. Я думал — художникам, ученым или искусствоведам. Оказалось, их хотели показать психиатру.





Сложно поверить, но глубокий смысл есть даже в незамысловатых скульптурах Багно — «Зефирных уточках». Когда художник создавал птиц, он вспомнил про лошадок на детских каруселях: если сесть на «уточку», вы автоматически отправитесь в детство. Эти скульптуры антивандальные — их невозможно поднять, ведь в каждой по 10 кг строительного бетона.



Саша — художник, который точно делает наш город ярче и добрее!





Новую выставку Александра Багно можно посмотреть еще две недели в атриуме «Искры».