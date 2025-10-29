Парковки в Туле для членов семей участников СВО станут бесплатными

Фото: Алексей Пирязева

В числе первых был поддержан проект о внесении изменений в решение об организации платных городских парковок. Так, предлагается предоставить право бесплатно размещать на платных городских парковках транспортные средства, принадлежащие не только участникам специальной военной операции, но и одно из транспортных средств, принадлежащих членам их семей: родителям или супругам, или детям в возрасте от 18 до 23 лет, обучающимся в учебных заведениях по очной форме.

Механизм предоставления льгот будет различен: для участников СВО и их родителей будет действовать бессрочное парковочное разрешение. Для супругов и детей от 18 до 23 лет, обучающихся в образовательных организациях по очной форме, при предъявлении соответствующих документов будет предоставляться бесплатный абонемент на право пользования парковкой. Аналогичные льготы распространяются на родителей, детей погибших или умерших участников СВО и супругов, которые повторно не вступили в брак.

– Данный проект решения принят по поручению губернатора Тульской области Дмитрия Вячеславовича Миляева. Глава региона регулярно лично встречается с участниками СВО, их семьями, чтобы обсудить вопросы, которые их волнуют, найти варианты решения, выяснить, какая дополнительная помощь требуется. Всего в области действует 74 меры поддержки, – отметил Глава города Тулы, руководитель фракции «Единая Россия» Алексей Эрк. – Решение, которое сегодня депутаты поддержали единогласно, также направлено на то, чтобы поддержать наших военнослужащих и их родственников. Будем продолжать совершенствовать систему помощи этой категории граждан. Важно, чтобы наши военнослужащие были уверены: семьи получат необходимую заботу, а вернувшиеся домой ветераны не останутся наедине со своими проблемами – город обеспечит им всестороннюю поддержку.

Также было принято решение о продлении на 2026 год действующей льготы по оплате за наем муниципального жилья лицам, проходящим военную службу по контракту или мобилизованным.

К ним относятся, в том числе росгвардейцы, добровольцы, мобилизованные граждане – участники специальной военной операции, а также члены их семей. Размер платы за наем снижен на 50%.

Евгений Смолянинов – Одним из приоритетных направлений в нашей работе является помощь участникам спецоперации, их родным и близким, – прокомментировал первый заместитель председателя Тульской городской Думы, член фракции «Единая Россия» Евгений Смолянинов. – Льгота по оплате за наем неприватизированного жилья участникам СВО и их родным действует на территории нашего города с 2022 года. Ежегодно эта мера поддержки продляется депутатами. Она позволяет семьям наших защитников снизить финансовую нагрузку. Для нас это не просто социальная политика, а уважение к подвигу наших героев и гарантия того, что каждый, кто защищает Родину, будет окружен вниманием и заботой.

Депутаты единогласно поддержали данный вопрос.

Еще один важный вопрос, который обсудили участники заседания, касался увеличения финансирования муниципального проекта «Наш город» на 2026 год. Депутаты гордумы поддержали увеличение финансирования проекта.

Был утвержден предельный размер средств, выделяемых на реализацию заявок жителей, в сумме 200 млн рублей. Таким образом, финансирование программы увеличилось более чем на 30 процентов по сравнению с предыдущим годом.

Проект «Наш город» реализуется в Туле с 2021 года по инициативе депутатов Тульской городской Думы и администрации. За пять лет благоустроено более 1600 объектов. Программа охватывает широкий спектр работ различной степени сложности: от замены оконных блоков в подъездах многоквартирных домов до модернизации уличного освещения, от ремонта тротуаров до обустройства современных спортивных и игровых площадок.

– Увеличение объема финансирования со 150 млн до 200 млн рублей позволит в 2026 году существенно расширить перечень объектов благоустройства, исходя из приоритетов, которые определяют сами жители. Убежден, что благодаря слаженной работе депутатского корпуса, администрации и, что самое главное, активной позиции туляков, мы сможем и дальше преображать облик родной Тулы, делая ее красивее и комфортнее для жизни, – подчеркнул Глава города, руководитель фракции «Единая Россия» Алексей Эрк.

Мэр отметил, что фактически, проект является инструментом для решения небольших, но таких важных для жителей задач, которые не включены в другие программы по благоустройству территорий и ремонту МКД.

Депутаты единогласно поддержали предлагаемые изменения.