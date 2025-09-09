  1. Моя Слобода
В Плавске приставы по решению суда на два месяца закрыли кафе «Мангал»
Фото УФССП России по Тульской области.

В Плавске приставы по решению суда на два месяца закрыли кафе «Мангал»

Во время проверки в заведении были выявлены многочисленные нарушения санитарных норм.

Сотрудниками УФССП России по Тульской области на 60 суток приостановлена деятельность кафе «Мангал», расположенного на ул. Коммунаров в Плавске.

Сотрудники Роспотребнадзора, посетив это заведение, выявили множество нарушений: при приготовлении блюд используются продукты без маркировки и сопроводительной документации, внутренняя отделка помещений не позволяет проводить их качественную дезинфекцию.

Уборка кухни и зала для посетителей не проводится, инвентарь хранится где попало, условия хранения пищевой продукции не соблюдаются. Суд вынес решение на 60 суток приостановить работу кафе. Сотрудники местного отдела УФССП России опечатали вход в заведение и разъяснили владельце, что неисполнение требований решения суда грозит штрафными санкциями.

Напомним, полгода назад «Мангал» уже закрывали из-за антисанитарии.

сегодня, в 09:00 0
Событие
УФССП России по Тульской областисудебные приставыприостановление деятельностикафеантисанитария
Место
Тульская областьПлавск

